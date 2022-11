Verissimo, anticipazioni sabato 26 e domenica 27 novembre 2022: chi sono gli ospiti, torna l’ex Suor Cristina

Come ogni fine settimana i telespettatori non aspettano altro: hanno solo intenzione di accomodarsi sul divano e sintonizzarsi su Canale 5 per seguire Verissimo, il salotto televisivo più amato di sempre. Alla conduzione Silvia Toffanin, pronta ad accogliere tanti ospiti, che si toglieranno ogni maschera e si racconteranno mettendosi a nudo, a cuore aperto. Dalla carriera alle pagine più buie e dolorose della loro vita.

Chi sono gli ospiti di sabato di Verissimo

Stando alle anticipazioni, sabato 26 novembre nel salotto di Silvia Toffanin vedremo Alessia Mancini, la showgirl che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per Flavio Montrucchio. E ancora, spazio per la giovane attrice Ludovica Nasti, che recentemente abbiamo visto nel ruolo di Viola nella seconda stagione di Mina Settembre, fiction di successo di Rai 1.

Il ritorno dell’ex Suor Cristina da Silvia Toffanin

Ma non finisce qui. Molto probabilmente domenica a Verissimo, nel salotto della Toffanin, ritornerà l’ex Suor Cristina, che ha deciso di spogliarsi, di togliersi quell’abito e di scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Lei era diventata famosa grazie alla partecipazione a The Voice, ma ora ha stravolto tutto: ha abbandonato il convento e lavora in Spagna come cameriera. L’intervista della settimana scorsa ha suscitato non poche polemiche. Come hanno reagito le sue (ex) amiche suore?

Tutti gli ospiti del weekend di Verissimo

Tra gli ospiti, che vedremo sabato e domenica, anche Claudio Bisio e Vittoria Puccini, protagonisti del nuovo film di Paolo Costella, “Vicini di casa”, che debutterà al cinema il 1 dicembre. Ma ci saranno anche Marco Bellavia, ex concorrente del GF VIP, e Cristina D’Avena che con le sue canzoni e le sue sigle ha fatto sognare (e continua a farlo) intere generazioni.