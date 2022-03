Verissimo, anticipazioni sabato 5 e domenica 6 marzo 2022: chi sono gli ospiti

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Saranno tanti gli ospiti, come sempre, pronti a raccontarsi a cuore aperto, tra vita privata e carriera, ai microfoni di Silvia Toffanin, che terrà compagnia ai telespettatori sabato 5 e domenica 6 marzo.

Chi sono gli ospiti di Verissimo sabato 5 marzo

Sabato 5 marzo, per la sua prima intervista a Verissimo, arriverà nel salotto televisivo il giornalista e scrittore Massimo Gramellini. Poi saranno presenti Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods, che dal 9 marzo debutteranno su Canale 5 con la fiction ‘Più forti del destino’. E ancora, la padrona di casa accoglierà Andrea Delogu, Scialpi e Anna Safroncik, che parlerà della sua storia e di suo papà che in questi giorni è riuscito a lasciare l’Ucraina per arrivare in Italia. Spazio, come sempre, alle storie di C’è Posta per Te e si racconteranno i due fratelli, Bruno e Ludovico, che dopo anni si sono riabbracciati.

Gli ospiti di domenica

Domenica a Verissimo arriverà Laura Chiatti, tra le protagoniste della fiction ‘Più forti del destino’, Gerry Scotti che dal 6 marzo ritornerà in tv con la nuova edizione de ‘Lo Show dei Record’, Enrico Brignano. Direttamente dal Grande Fratello Vip si racconterà Nathaly Caldonazzo, una delle ultime eliminate dal gioco. E ancora, ospite del talk show Barbara D’Urso, che per la prima volta sarà alla guida su Italia 1 de La Pupa e il Secchione.