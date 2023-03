Veronica Maya, chi sono i figli: età, vita privata, foto e Instagram

La conduttrice Rai Veronica Maya oggi pomeriggio andrà negli studi della Mediaset a Verissimo, dove incontrerà la sua collega e amicava Silvia Toffanin a cui rilascerà una toccante intervista. Parlerà a cuore aperto di sé e della sua adorata famiglia. Sapete chi sono i suoi tre figli? Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sui tre piccolini!

La vita privata di Veronica Maya

Veronica Maya ha avuto una vita amorosa piuttosto turbolenta, ma con il lieto fine. Inizialmente, da giovanissima, si era sposata con un ragazzo di nome Aldo Bergamaschi. Il matrimonio è naufragato ben presto e lei ne ha chiesto l’annullamento alla Sacra Rota, che ha accettato la sua richiesta. Lui attualmente è un cantante molto affermato in Israele e la conduttrice ha rivelato di avere dei ricordi poco piacevoli di quel periodo con lui e ha voluto rimuovere tutto dalla sua memoria. Per fortuna, però, un’estate di qualche anno dopo il divorzio ha incontrato il suo vero amore Marco Moraci.

Veronica Maya e l’amore per Marco Moraci

Veronica Maya e Marco Moraci si sono conosciuti durante una calda estate mentre entrambi erano in vacanza a Capri. Tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Pare che in quel periodo lei vivesse a Londra e volesse stare da sola. Con il tempo, però, l’amore per il chirurgo è diventato sempre più forte e i due si sono sposati, per ben tre volte. La prima in spiaggia ai Caraibi, la seconda con rito civile e infine con rito religioso nel 2019. L’ultima volta hanno affidato tutta l’organizzazione al celebre wedding planare Enzo Miccio.

I figli della coppia

La coppia ha coronato il suo sogno di avere una bella e numerosa famiglia, così hanno dato alla luce tre figli. Il primogenito si chiama Riccardo Filippo, nato il 12 gennaio 2012, il secondo Tancredi Francesco, nato il 20 giugno 2013 e la più piccola Katia Eleonora, nata il 12 gennaio 2016. Per Veronica è stato un vero e proprio miracolo, tant’è che ha dichiarato: “Ringrazio Dio per avermi dato la possibilità di creare la vita”. Ecco uno scatto della famiglia felice e al completo dal suo profilo Instagram: