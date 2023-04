Veronica Pivetti, chi è l’ex marito Giorgio Ginex: età, lavoro, vita privata

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di “Da noi a ruota libera“, il salotto televisivo condotto da Francesca Fialdini. Oggi in studio arriveranno tanti ospiti speciali, tra cui anche la nota attrice di “Provaci ancora Prof!”, Veronica Pivetti. Parlerà a cuore aperto e si racconterà dalla carriera agli amori. Ecco chi è il suo ex marito Giorgio Ginex e tutto quello che sappiamo su di lui!

La vita privata di Veronica Pivetti

La vita privata di Veronica Pivetti non è stata semplice: ha conosciuto l’ormai ex marito Giorgio Ginex sul set di lavoro e tra i due sembrava fosse nato un grande amore. Tant’è che hanno deciso di sposarsi nel 1996. Tuttavia, il loro rapporto è durato soltanto quattro anni, fino al 2000, momento in cui hanno deciso di prendere due strade diverse. Lei ha sempre rivendicato di essere una donna autonoma e indipendente, che ha scelto anche di non avere figli. Ha partecipato ad un docu-film su le donne “Child-free” cioè senza figli e ha portato la sua testimonianza con grande entusiasmo. Secondo alcune voci di corridoio, pare che sia stato proprio questo il motivo della rottura con Giorgio Ginex, dato che lui ha sempre sognato di diventare papà.

Chi è l’ex marito Giorgio Ginex: età e lavoro

Giorgio Ginex è nato a Novara il 12 settembre del 1965 sotto il segno della vergine e ad oggi ha 57 anni. Dopo il liceo ha frequentato la facoltà di Geologia a Milano, ma ha sempre saputo che la sua grande passione era un’altra. Ad un certo punto, ha messo da parte gli studi per dedicarsi, finalmente, alla recitazione. Così, si è diplomato presso l’Accademia di Arte Drammatica di Milano. Non solo, è riuscito anche a laurearsi in geologia. Ha debuttato a teatro e poi in alcune fiction Rai e Mediaset, dove il suo talento è stato subito evidente e dove ha incontrato l’ex moglie Veronica Pivetti. Ad oggi si dedica principalmente al doppiaggio e alla radio: è un noto conduttore radiofonico e voce di Duff Goldman.

Giorgio Ginex e Veronica Pivetti oggi

Giorgio Ginex è una persona estremamente riservata sulla sua vita privata, tant’è che non si sa più nulla delle sue relazioni dopo il divorzio con la Pivetti. Avrà coronato il suo sogno di diventare papà? Non c’è nessuna notizia in merito, anche perché il suo profilo Instagram è privato e riservato a pochissimi. Pare che tra lui e l’attrice non ci sia più alcun rapporto. Veronica Pivetti oggi vive con una donna, Giordana, con cui è felicissima. Le due innamorate hanno anche adottato quattro cani: “Con lei ho instaurato il rapporto più profondo mai avuto in vita mia”, ha dichiarato durante un’intervista. Veronica Pivetti non ha un profilo Instagram.