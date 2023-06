Victoria dei Maneskin, chi è la nuova fidanzata: la vacanza a Formentera

Victoria dei Maneskin è stata avvistata in compagnia della sua dolce metà: sotto il sole di Formentera la bassista romana Angelis avrebbe trovato l’amore. La giovane musicista, che con la sua band ha conquistato l’Europa e il mondo dopo aver vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest, è stata paparazzata dal settimanale Chi mentre si scambiava baci appassionati e coccole con la sua fidanzata Luna Passos, una modella brasiliana di origini olandesi.

Victoria De Angelis in vacanza con la nuova fidanzata

La coppia si trova a Formentera insieme ad alcuni amici, tra cui i compagni di band Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Dopo aver scatenato lo show con i loro brani sul palco del Primavera Sound di Barcellona, i Maneskin si sono presi una pausa concedendosi dei momenti di divertimento e relax nelle isole Baleari. In questo scenario fatto di vegetazione rigogliosa e di un mare particolarmente blu,Victoria e Luna non hanno nascosto la loro passione e si sono lasciate andare a effusioni romantiche sulla barca a vela che li ospita.

Chi è Luna Passos

Chi è Luna Passos, la fidanzata di Victoria dei Maneskin? Luna Passos è una modella di 23 anni nata nell’isola caraibica di Saint Martin. Ha origini brasiliane e olandesi e vive a Milano. È stata scoperta all’età di 14 anni tramite il suo profilo Instagram, dove conta oltre 20mila followers. Ha poi lavorato con alcuni dei marchi più importanti: nel 2022 è stata protagonista nella campagna autunno inverno di Yves Saint Laurent. Le notizie che circolano su di lei non sono molte e quelle circolano occorre prenderle con una certa cautela. Le schede delle agenzie per modelle riportano in profilo in numeri della ragazza: 175 centimetri di altezza, 80 di busto, 62 di girovita, scarpe del 38. D’altro c’è poco:foto, collaborazioni con Givechy, e le sue passioni come la pole dance, l’uncinetto e un gattino che è sempre con lei. Sembra che Victoria e Luna si siano conosciute tramite amicizie comuni e da lì è stato un colpo di fulmine.

I prossimi impegni dei Maneskin

I prossimi impegni dei Maneskin dopo questa meritata seppur breve pausa, ripartiranno con il loro Loud Kids Tour, che li vedrà esibirsi al Glastonbury Festival dal 21 al 25 giugno 2023 e poi in una serie di date estive italiane a luglio: il 16 luglio a Trieste allo Stadio Nereo Rocco, il 20 e il 21 luglio a Roma allo Stadio Olimpico e il 24 e il 25 luglio a Milano a San Siro. A settembre ripartirà il tour mondiale, che toccherà Francia, Stati Uniti, Sudamerica e Asia. Un successo planetario per la rockband italiana che ha saputo conquistare il pubblico con la sua energia, il suo carisma e la sua originalità.