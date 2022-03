Vincenzo De Lucia: chi è, età, carriera, imitazioni, vita privata, Instagram, chi è la fidanzata

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Direttamente da Amici, talent show di successo di Canale 5, da Mara Venier arriverà Stefano De Martino, il ballerino e conduttore che sarà in studio con gli amici Vincenzo De Lucia, l’imitatore, e l’attore Francesco Paolantoni.

Chi è Vincenzo De Lucia, la biografia

Vincenzo De Lucia è nato a Napoli, classe 1987 e ha fatto una lunga gavetta prima di approdare su Rai 2 nei panni di imitatore nel programma “Stasera tutto è possibile” di Rai 2. Diversi i ruoli ricoperti: dall’attore, allo sceneggiatore, aiuto-regista, Vincenzo nel 2009 ha vinto il Premio Alighiero Noschese, il riconoscimento più importante a livelli nazionali per un imitatore.

Le imitazioni e la carriera

I suoi personaggi più amati sono: Maria De Filippi, Mara Venier, Ornella Vanoni, Maria Nazionale, Barbara D’Urso, Franca Leosini, Mara Maionchi. Nel 2010 Vincenzo De Lucia ha recitato in Marialuna…una vita tutta in salita e nel 2013 è stato presente in Komikamente. Poi è entrato nella compagna del Teatro Sannazaro di Napoli con lo spettacolo ‘Zia Mara Celebration’ dedicato alla Venier. È stata la partecipazione a Made in Sud nell’edizione del 2020 a farlo conoscere al grande pubblico, che ora lo ama.

Chi è la fidanzata e Instagram

Della vita privata di Vincenzo De Lucia si sa veramente poco. Su Instagram l’imitatore è molto seguito: con il suo account (@vincenzodelucia_87) vanta oltre 58 mila followers.