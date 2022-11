Vincenzo Malinconico, anticipazioni terza puntata: trama episodi di giovedì 3 novembre 2022

Ci siamo, manca poco all’appuntamento con la serie televisiva Vincenzo Malinconico. In onda su Rai 1, stasera verrà trasmessa la terza puntata della trasmissione in prima tv assoluta. Anche questa sera i colpi di scena non mancheranno e nuovi misteri verranno svelati. Ma cosa vedremo? Ecco qualche piccola anticipazione!

Vincenzo Malinconico su Rai 1: le anticipazioni

In questa terza puntata, l’avvocato — interpretato da Massimo Gallo — farà la conoscenza, casuale, dell’ingegnere Orfeo. Quest’ultimo è il padre di un giovane ragazzo fatto fuori dalla criminalità organizzata. Esausto della lentezza giudiziaria, Orfeo confiderà proprio nell’avvocato e confesserà lui di essersi messo sulle tracce della persona che ha ucciso suo figlio in quanto vuole farsi giustizia da solo. L’avvocato riuscirà a trovare delle informazioni per l’ingenere ed anzi, i due si recheranno presso il centro sportivo dove si trova il presunto responsabile e proveranno a tendergli una trappola.

Burzone colto da un infarto (e non solo)

Ma non solo. Il Burzone, durante un acceso confronto con l’avvocato, si renderà conto di aver involontariamente provocato l’omicidio di Brooke, motivazione che gli costerà un infarto. Inoltre, Malinconico scoprirà che Dylan si è cacciato nei guai dopo essere entrato nel giro delle scommesse clandestine, dovendo peraltro restituire una grande somma di denaro ad una persona.