Vincenzo Malinconico – avvocato d’insuccesso, anticipazioni ultima puntata: trama episodi 10 novembre 2022

Sta per giungere al capolinea la serie tv di Rai 1 Vincenzo Malinconico – avvocato di insuccesso, che da qualche settimana sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Protagonista l’attore Massimiliano Gallo, che interpreta l’avvocato alle prese con casi da risolvere, famiglia allargata e amore che non riesce a gestire alla perfezione. Lui che è così goffo, simpatico e schietto. Ma cosa succederà nella quarta e ultima puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda giovedì 10 novembre in prima serata?

Gli ultimi due episodi di Vincenzo Malinconico su Rai 1

Stando alle anticipazioni, giovedì 10 novembre andranno in onda gli ultimi due episodi di Vincenzo Malinconico. Nel primo dal titolo Divorziare con stile, Teicheué continua a dire di essere innocente e chiede a Malinconico di difenderlo. L’avvocato, intanto, continua la sua storia con Alessandra Persiano, ma l’arrivo del figlio Alf farà sentire sempre più insicura la donna. Che deciderà di trasferirsi a Milano. Vincenzo, poi, viene contattato da Veronica Starace Tarallo, la moglie di un potente avvocato che gli chiede di assisterla nella sua separazione.

Nel secondo e ultimo episodio dal titolo Ritornerai, l’avvocato Starace Tarallo vuole vincere la causa di separazione e offre a Malinconico una somma di denaro niente male. Veronica, però, è attratta da Vincenzo, ma lui non sembra interessato.

Dove vedere le repliche

Tutte le repliche di Vincenzo Malinconico, lo ricordiamo, sono disponibili in streaming (e gratuitamente) sul portale Rai Play. L’appuntamento con l’ultima puntata è per giovedì 10 novembre su Rai 1, subito dopo i Soliti Ignoti di Amadeus.