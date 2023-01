Vincenzo Mollica: chi è, età, carriera, malattia, moglie, figlia, oggi, compleanno e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, oltre all’attrice Margherita Buy e al regista e scrittore Paolo Genovese, anche il giornalista Vincenzo Mollica, che sarà in collegamento per festeggiare i suoi 70 anni. E si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto di Vincenzo Mollica

Vincenzo Mollica è nato a Formigine il 27 gennaio del 1953 ed è un noto giornalista, scrittore, disegnatore, autore e conduttore radiofonico e televisivo. Sappiamo che ha vissuto fino all’età di 7 anni in Canada, per poi ritornare in Italia a Motticella. Si è diplomato al Liceo Classico di Locri e si è poi laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Urbino dopo aver trascorso i quattro anni del corso legale nel Collegio Augustinianum dell’Università Cattolica di Milano.

I primi passi e i successi nel mondo del giornalismo

Nel 1980 Vincenzo Mollica è entrato a far parte della redazione del TG1 e ha realizzato i suoi primi servizi sui personaggi di Walt Disney, sul cantautore Francesco De Gregori e sul regista Nanni Moretti. Dal 1991 al 1995 Vincenzo Mollica ha diretto la rivista Il Grifo e ha curato anche la rubrica di approfondimento sullo spettacolo del TG1, DoReCiakGulp, in onda dal 1998 ogni sabato. Appassionato di Internet, nel 2001 ha inaugurato il suo sito ufficiale RAI, primo giornalista della Tv di Stato ad avere un sito dedicato, da lui gestito insieme a Riccardo Corbo.

La pensione

Vincenzo Mollica è andato in pensione: la Rai ha posticipato la sua data di pensionamento, che inizialmente era prevista per il 27 gennaio del 2020 al 29 febbraio per consentirgli di seguire per la trentanovesima e ultima volta da inviato il Festival di Sanremo. Durante la quarta serata ha ricevuto una standing ovation da tutto il Teatro Ariston e ora è spesso ospite di diverse trasmissioni, in veste di opinionista.

Le curiosità

Clemente Mimun ha raccontato che propose a Vincenzo Mollica prima una vice direzione al TG2 e poi al TG1, ma il giornalista rifiutò affermando che preferiva continuare a fare il suo lavoro di sempre.

Vincenzo Mollica è famoso per il suo buonismo critico e per l’esaltazione degli intervistati di turno con l’impiego di aggettivi superlativi.

L’8 febbraio 2020, prima della finale del Festival di Sanremo 2020, è terminata la sua carriera televisiva.

Il 3 settembre 2019 ha ricevuto dai Giornalisti Cinematografici il Premio Pietro Bianchi, premio che ha dedicato alla moglie Rosa Maria, alla figlia Caterina e ai due amici di sempre, Federico Fellini e Andrea Camilleri.

La malattia di Vincenzo Mollica

Nel 2019 durante un’intervista al Corriere della Sera Vincenzo Mollica ha raccontato di essere diventato quasi cieco a causa di diverse patologie degenerative della vista, tutte esordite nell’infanzia. Ha anche il Parkinson e il diabete mellito di tipo 2.

Chi è la moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Vincenzo Mollica è sposato con Rosa Maria dal 1977 e la coppia ha una figlia, Caterina.

Vincenzo Mollica su Instagram

Vincenzo Mollica ha un profilo Instagram e con l’account @vincenzomollica vanta oltre 150 mila followers.