Vincenzo Mollica, chi è la moglie Rosa Maria: età, lavoro, figlia e vita privata

Nuovo appuntamento con il programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano seguitissimo dal pubblico e condotto da Serena Bortone. Come sempre in studio ci saranno tanti ospiti che si racconteranno a 360°: tra questi anche lo storico giornalista Vincenzo Mollica. Ma se su di lui sappiamo praticamente tutto, specie sulla sua vita professionale, che dire invece della sfera privata. Sì perché lo scrittore è sposato e ha anche una figlia: cosa sappiamo sulla sua famiglia allora? E cosa si sa sulla moglie Rosa Maria? Scopriamolo insieme con questo articolo.

Cosa sappiamo su Rosa Maria la moglie del giornalista Vincenzo Mollica

Mollica è nato in Provincia di Modena, a Formigine, il 27 gennaio 1953. I suoi studi superiori sono stati al Liceo Classico dopodiché si è laureato in Giurisprudenza. Ama la musica, il cinema e i fumetti: forse non tutti sanno che il giornalista è stato protagonista in passato, in versione Disney, di alcune storie apparse sul celebre settimanale Topolino. In carriera lo abbiamo visto nel ruolo di inviato speciale in grandi manifestazioni, una su tutte il Festival di Sanremo. Che dire della sua vita privata? Vincenzo Mollica è sposato con Rosa Maria dal lontano 1977: nel 2023 festeggerà pertanto 46 anni di matrimonio! Dalla loro unione è nata una figlia, Caterina. “Stiamo insieme da cinquant’anni ormai. Non sono mai stato geloso di mio marito, non mi ha mai dato motivo“, ha dichiarato la moglie in un’intervista qualche tempo fa a Domenica In. Non di rado infatti la donna ha accompagnato il marito nel corso delle sue ospitate televisive, specie dopo l’interruzione della sua carriera dovuta ad alcune malattie di cui soffre il giornalista, il diabete, il morbo di Parkinson e il glaucoma. E proprio lei è la prima “spalla forte”, insieme alla figlia, nel sostenerlo nella difficile convivenza con le patologie che l’affliggono.