Vincenzo Schettini: chi è il prof de ‘La fisica che ci piace’: dove insegna, età, studi, oggi, figli e vita privata

Tutto pronto per un nuovo e imperdibile appuntamento di “Da noi a ruota libera” con la conduzione di Francesca Fialdini in onda su Rai 1 a partire dalle 17 circa. Oggi sarà l’ultima puntata della trasmissione prima della consueta pausa estiva, per cui ci saranno molti ospiti speciali. Il grande pubblico affezionato del talk show è in grande attesa e trepidazione.In studio arriverà anche il prof di fisica Vincenzo Schettini, creatore del canale YouTube ‘La fisica che ci piace’. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è il prof di fisica Vincenzo Schettini: età, studi e dove insegna

Vincenzo Schettini è noto come il ‘prof di fisica toktoker’ perché insegna i principi della fisica proprio sui social in modo accattivante! Lui è nato in Puglia nel 1977, ma ha anche origini di Como. Ha studiato al liceo scientifico Marie Curie di Monopoli e si è laureato in fisica nel 2004. Non solo, è anche un bravissimo musicista diplomato in violino e didattica della musica. Ha insegnato all’istituto Tecnico Tecnologico “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte, in provincia di Bari. Al momento lavora all’ IISS Basile Caramia – F. Gigante di Locorotondo e Alberobello. Insegna fisica alla superiori da anni, ma un giorno ha avuto un’idea geniale: usare il potere dei social per creare die contenuti educativi e far appassionare ragazzi e ragazze alla fisica, e sembra proprio che ci sia riuscito!

Il progetto social ‘La fisica che ci piace’

Nel 2022 il prof più amato del web ha aperto un canale YouTube dedicato alla fisica in cui ha iniziato a spiegare concetti difficili in pochi minuti e con un linguaggio semplice. In pochissimo tempo ha collezionato 250 mila followers e oggi vanta quasi mezzo milione di followers su YouTube e il doppio su Tiktok! Sul canale si presenta così: “Miei LOVVINI! Questo canale è per tutti! Per chi ama la fisica, per chi vuole capirla meglio, perché si vuole divertire a scoprire come è fatto il mondo, per chi non riesce a studiare questa materia sui libri ma vuole qualche spunto in più”. Ha anche pubblicato un libro con l’omonimo titolo: “La fisica che ci piace“. Ha raccontato al Sole 24 Ore che l’idea di spiegare la materia sui social è nata da questo: “I social mi hanno incuriosito, inizialmente Facebook, e ho pensato ‘Perché non fare lezione in Rete e avere 30mila studenti anziché 30?‘”. Ecco il profilo Instagram su cui vanta 883 mila followers:

Il bullismo dei colleghi

Il prof. ha raccontato in più occasioni di aver subito del bullismo a causa del suo lavoro sui social. Perché.è grave? Ovviamente perché si tratta di cyberbullismo, ma c’è un’aggravante: a farlo non sono dei giovani immaturi, bensì suoi colleghi insegnanti. Ha raccontato il tenore degli insulti: “Le cattiverie maggiori arrivano dai colleghi sul web. Mi chiamano “pagliaccio” e “giullare”, mi scrivono “trovati un parrucchiere”. Il vero bullismo è degli insegnanti.

Vita privata: famiglia, figli, foto e Instagram

Sulla vita privata del docente si hanno poche informazioni perché è molto riservato. Solo di recente ha rivelato di avere un compagno di vita da 16 anni: si chiama Francesco e si amano moltissimo. Vincenzo è una persona molto allegra e vivace, che nella sua bio di Instagram si descrive così: “Sono un fisico, un musicista, un curioso e un amante della vita”. Il suo profilo personale vanta oltre 15 mila followers: