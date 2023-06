Vincenzo Schettini il prof de ‘La fisica che ci piace’ è sposato? Età e vita privata

Tutto pronto per un nuovo e imperdibile appuntamento di “Da noi a ruota libera” con la conduzione di Francesca Fialdini in onda su Rai 1 a partire dalle 17 circa. Oggi sarà l’ultima puntata della trasmissione prima della consueta pausa estiva, per cui ci saranno molti ospiti speciali. Il grande pubblico affezionato del talk show è in grande attesa e trepidazione.In studio arriverà anche il prof di fisica Vincenzo Schettini, creatore del canale YouTube ‘La fisica che ci piace’. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui, la sua vita privata e il fidanzato!

Vincenzo Schettini è fidanzato?

Sulla vita privata del docente si hanno pochissime informazioni perché è molto riservato. Vincenzo è una persona molto allegra e vivace, che nella sua bio di Instagram si descrive così: “Sono un fisico, un musicista, un curioso e un amante della vita”. Infatti non è solo un docente di fisica, ma anche un bravissimo musicista e il suo strumento è il violino. Soltanto di recente ha rivelato qualche dettaglio sui suoi amori… ebbene sì, è fidanzato!

Chi è Francesco, il fidanzato del prof di fisica più famoso del web: età e lavoro

Dopo tanta attesa e segretezza, finalmente il prof de ‘La fisica che ci piace’ si è aperto anche sul web e ha raccontato di avere una relazione da molti anni, in cui è amato e felice. Il suo compagno di vita si chiama Francesco e si sono conosciuti nel 2007, quindi sono fidanzati da ben 16 anni e si amano tantissimo. Il loro legame è speciale è profondo, tant’è che Francesco è un vero e proprio punto di riferimento per il prof, e viceversa. Ma chi è questo misterioso ragazzo? Sappiamo che lui è barese ed è nato nel 1983, quindi è 6 anni più giovane del fidanzato professore. Fa anche un lavoro completamente diverso, infatti si occupa di recupero crediti. I due si sono conosciuti sul web e si sono piaciuti subito.

Il loro amore

Vincenzo Schettini ha sempre dedicato parole dolcissime al compagno, in tutte le sue interviste. Si è aperto un po’ di più con il Corriere della sera, a cui ha rivelato: “Lui è qualcosa che io non sono, mi ha dato la serenità che rincorrevo quando ero alla ricerca di un compagno”. Ha continuato: “Lui ha cura della mia crescita, mi aiuta nei momenti difficili. Anche il successo è pieno di sfaccettature. E lui mi sta accanto con garbo, mi consiglia ma mi lascia molto libero, mi dice ‘bravo’ e mi aiuta se può”.