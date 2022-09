Vinicio Marchioni, chi è la moglie Milena Mancini: età, film, matrimonio, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attore Vinicio Marchioni, che si racconterà a cuore aperto: dai successi al cinema alla vita privata e all’amore immenso per la moglie Milena.

Il debutto di Milena Mancini prima di incontrare Vinicio

Milena Mancini è nata a Roma il 3 marzo del 1977 ed è una nota attrice ed ex ballerina. Dopo il diploma nel 1996 presso il Balletto di Roma, ha iniziato a studiare recitazione, prima in Italia, poi negli Stati Uniti. Ha lavorato come ballerina nelle trasmissioni di Buona domenica, Tira e Molla, I ragazzi irresistibili ed è comparsa in molti videoclip di star come Kylie Minogue, Robbie Williams, Rocky Martin e Geri Halliwell.

Il cinema e le fiction

Nel 2003 Milena ha debuttato al cinema con il film The Mark – il segno della vendetta, mentre l’anno successivo è apparsa in televisione come attrice e ha partecipato a un episodio della serie tv Diritto di Difesa. Nel 2007, invece, è stata tra i protagonisti della miniserie Il generale Dalla Chiesa, mentre nel 2008 l’abbiamo vista in Provaci ancora prof 3. Protagonista anche nella serie Sky A casa tutti bene, dove interpreta il ruolo di Beatrice.

Il matrimonio e i figli

Vinicio Marchioni e Milena Mancini sono convolati a nozze il 24 settembre del 2011 nella chiesa di Santa Maria da Cascia a Roma. Nel 2011 la coppia ha messo al mondo il loro primo figlio e nel 2012 è nato il secondogenito, Marcello. Dopo una pausa per la nascita dei figli, Milena è tornata sul piccolo schermo e da lì non si è più fermata. Ha anche debuttato al Napoli Teatro Festival con un monologo da lei scritto e interpretato sul tema della violenza sulle donne.

Instagram di Milena Mancini

Milena Mancini ha un profilo Instagram e con l’account @milenamancini77 vanta oltre 8 mila followers.