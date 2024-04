“Viola come il mare 2” torna su Canale 5: quando inizia, dov’è stata girata, anticipazioni

Diversi i cambi di programmazione in casa Mediaset, con nuovi appuntamenti con le fiction più amate del momento.

Piccole rivoluzioni del palinsesto in casa Mediaset, dove i titoli più amati del momento si contenderanno il prime time del venerdì sera. Terra amara, la serie di produzione turca con Zuleyha, lascia il posto su Canale 5 alla seconda stagione di “Vila come il mare”. Un ritorno sul piccolo schermo che accontenterà chi ha apprezzato la coppia collaudata Can Yaman e Francesca Chillemi, in una fascia di programmazione che promette di tenere incollati e far sospirare tante telespettatrici.

In arrivo la seconda stagione di “Viola come il mare”: quando andrà in onda

Ben 2,8 milioni di spettatori nella prima stagione di “Viola come il mare”, il giallo con risvolti sentimentali, che ha visto anche delle scene a Ostia, vanta come protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. L’attore, per la prima volta, si improvvisa fuori dalla lingua madre per avventurarsi in quella italiana: una sfida che però viene premiata, tanto che l’attore turco sarebbe in trattativa per altre fiction della rete.

Un’altra voce di corridoio riguarda un presento flirt tra Yaman e la Chillemi, anche se entrambi hanno smentito ci potesse essere del tenero, soprattutto l’attrice siciliana, legatissima a suo marito. Quanto alla messa in onda di “Viola come il mare 2”, ci saranno diversi cambiamenti su Canale 5, con rinunce rispetto all’originale palinsesto e nuovi appuntamenti da segnare in calendario.

“Viola come il mare” spiazza “Terra amara”: cosa succedere su Canale 5?

La new entry della fiction di Canale 5, visto il successo della prima stagione, comporterà dei cambiamenti. Così Terra amara dal venerdì sera slitterà a una fascia pomeridiana, dalle 14:30 alle 16:30, prima dell’appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Il prime time del venerdì sera sarà tutto per “Viola come il mare “, ma con delle premesse che potrebbero comprometterne lo share. La prima puntata della serie sarà messa in onda il 3 maggio, in concomitanza con il debutto su Rai1 dell’attesissimo show di Milly Carlucci, “L’acchiappatalenti”. Chi avrà la meglio? Sarà l’auditel a dirlo!