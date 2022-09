Viola come il mare, chi è l’attore Daniele Virzì che interpreta Rosario: età, carriera, fidanzata e Instagram

Tra quattro giorni, il 30 settembre, prenderà il via la serie televisiva in onda su Canale 5 “Viola come il mare”, diretta da Francesco Vicario, nella quale a far parte del cast ci sarà Daniele Virzi, nelle vesti di Rosario. Si tratta di una serie che terrà compagnia gli spettatori del canale ammiraglio della Mediaset per tutto l’autunno. Ma andiamo a vedere chi è Daniele Virzì

Chi è Daniele Virzi?

Nato a Catania nel 1992, Daniele Virzi ha 30 anni e ha iniziato presto a recitare, dopo aver studiato ha lavorato in teatro sia come assistente di regia sia come direttore di scena. Solo nel 2021 ha fatto i casting ed è stato scelto tra gli attori della serie televisiva nella quale interpreterà un giornalista collega di Viola, interpretata da Francesca Chillemi, al lavoro in una redazione siciliana.

Ma Daniele ha continuato anche con il suo primo amore, il teatro, nella compagnia Buio in sala di Catania, dove sta lavorando tuttora.

Chi è la moglie di Daniele Virzì

Virzì è sposato dal 6 ottobre del 2020 con Elisa della quale si sa poco al momento. La coppia è molto affiata e ha avuto un bambino

Instagram

Daniele ha un suo profilo Instagram, dany_virzi dove conta 1,245 follower. Sulla piattaforma l’attore condivide momenti con la famiglia e con gli amici e anche alcune scene tratte dalle sue interpretazioni teatrali.