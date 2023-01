Virna Toppi ad Amici, chi è la ballerina: età, carriera, altezza, fidanzato e Instagram

Virna Toppi è una ballerina molto famosa che oggi sarà negli studi di Amici, il reality più amato della tv italiana condotto da Maria De Filippi. Cosa sappiamo su questa ballerina che sta facendo parlare tutti di sé? Se siete curiosi, siete arrivati nel posto giusto! Ecco tutte le curiosità sulla sua vita privata.

Virna Toppi: chi è, età, carriera

Virna Toppi è nata a Lentate sul Seveso il 24 dicembre 1992, è del segno del capricorno e ha da poco compiuto 31 anni. È alta circa 1,76 mt ed era una promessa della danza fin da piccola. Ha iniziato a studiare ballo nella sua città natale, a Seveso, e nel 2000 è stata ammessa alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, dove si è diplomata nel 2011. Nell’estate dello stesso anno ha ricevuto una parte per danzare al Teatro dell’Opera di Dresda. Qui ha interpretato alcuni dei balli più famosi: La bella addormentata, Il lago dei cigni e Lo schiaccianoci. Nel 2012 ha avuto i primi ruoli di rilievo alla Scala e l’anno successivo ha ampliato il suo repertorio danzando in “Notre Dame de Paris di Roland Petit” e il suo successo è decollato.

Il successo come ballerina

Nel giugno 2014 è stata promossa al rango di solista e ha debuttato nel ruolo di Odette ne “Il lago dei cigni” e dei panni di Kitry nel Don Chisciotte di Nureev. Da qui inizia a ricoprire varie parti importanti e la sua fama cresce sempre di più. Nel 2016 arriva a danzare con il più famoso ballerino d’Europa: Roberto Bolle. I due interpretetanno i ruoli cruciali in “Romeo e Giulietta”.

Nel febbraio 2018 arriva ad essere proclamata prima ballerina del corpo di ballo del Teatro alla Scala.

Fidanzato e Instagram di Virna

Virna si è da pochissimo sposata con il collega ballerino Nicola Del Freo lo scorso ottobre 2022. Ha un profilo Instagram @virnatopiofficial, dove ha quasi 64.000 followers e condivide la sua quotidianità, le prove per i balli alla scala e il suo amore per Nicola. In una delle ultime foto ci sono proprio loro due il giorno del matrimonio, lo scatto li ritrae felici e innamorati.