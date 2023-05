Vittime Collaterali su Rai 1, anticipazioni seconda puntata 8 maggio 2023: le storie degli orfani speciali

Nuova puntata di “Vittime Collaterali” su Rai 1, con la seconda puntata di domani che parlerà di “orfani speciali”. Il programma è un approfondimento settimanale, condotto dalla giornalista RAI Emma d’Aquino. Il programma ormai è un appuntamento della domenica, dove s’inserisce nella seconda serata di Rai 1 a partire dalle 23.40. La puntata cercherà di rispondere a un quesito: chi sono oggi gli orfani speciali?

Per orfani speciali, s’intende persone, uomini o donne, che hanno perso la propria madre per mano della violenza del padre. Questo, un papà assassino, che dopo l’arresto o il suicidio per l’estremo gesto sconsiderato compiuto, li ha lasciati soli al mondo e in balia del loro destino. “Un dolore pazzesco che non passa, il vuoto ti divora, ti manca la terra sotto i piedi. Pensi di farcela, ma ti rendi conto che da solo non puoi”, racconta Giuseppe Delmonte, che vide la propria madre uccisa a colpi di pistola dal padre da cui era separata. Il papà all’epoca era solo un ragazzotto, in quanto nel 1997 aveva appena 18 anni.

Il padre che uccide la figlia, la storia di Stefania

Emma D’Aquino a “Vittime Collaterali” intervisterà Adriana Formicola, la madre di Stefania. La ragazza venne uccisa dal proprio marito, dopo aver subito numerose minacce da parte dello stesso. Nonna Adriana, da un momento all’altra, si è trovata nella veste di “mamma e nonna” dei propri nipotini, che oggi cura con tanto amore e con la rabbia di non aver potuto salvare la propria figlia. Cresce i nipoti con l’aiuto di suo marino, ovvero nonno Luigi. Luigi ci mette tutto se stesso nella crescita dei propri nipotini, nonostante la salute non sia delle migliori e abbia dei gravi problemi al cuore. In studio sarà presente anche la senatrice Valeria Valente, che è stata presidente della ‘Commissione di inchiesta sul femminicidio’.