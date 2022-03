Vittoria Belvedere: chi è, età, carriera, film, oggi, figli, chi è il marito, Instagram, altezza, matrimonio, genitori e teatro

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì e condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Vittoria Belvedere, ma conosciamola meglio!

Chi è Vittoria Belvedere, film e carriera

Vittoria Belvedere è nata a Vibo Valentia il 17 gennaio del 1972 ed è una nota attrice. A 13 anni ha iniziato la carriera di modella, poi a 18 anni ha incontrato l’agente Paola Petri che l’ha spinta ad iniziare una carriera cinematografica e televisiva. Proprio in televisione, a partire dal 1992, è apparsa in diverse miniserie come Piazza di Spagna, La famiglia Ricordi, mentre l’esordio al cinema risale allo stesso anno con In camera mia. Ma non solo. Nel 2003 ha debuttato anche nelle vesti di cantanti e negli anni successivi si è dedicata al teatro.

Chi è il marito, figli e vita privata

Vittoria Belvedere è sposata dal 12 giugno del 1999 con Vasco Valerio, che nella vita lavora come organizzatore di eventi. Ha tre figli: Lorenzo e Niccolò ed Emma.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @vittoriabelvedere vanta 39 mila followers.