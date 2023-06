Vittoria di Temptation Island 2023: chi è, età, lavoro, figlio, Instagram, chi è il fidanzato Daniele

Il viaggio nei sentimenti, quello di Tempation Island, ha preso il via. E la location, come sempre, resta la Sardegna. Protagoniste, invece, numerose coppie, oltre a tentatori e tentatrici che metteranno a dura prova l’amore dei fidanzati. Mediaset ha rivelato quali saranno le coppie dello show con un breve video-rivelazione pubblicato sui social. Tra di loro anche la coppia formata da Vittoria e Daniele. Il programma ha pubblicato la loro prima intervista e sono scoppiate subito le polemiche. Ecco chi è Vittoria e cosa sappiamo su di lei!

Vittoria e Daniele a Temptation Island 2023

Ha avuto inizio una nuova edizione di uno dei programmi più amati della tv Italiana: Temptation Island 2023. Una delle coppie sarà composta da Daniele e Vittoria, due giovani romani. Lui ha deciso di scrivere al programma perché pare che lei lo stia ricattando e non fanno altro che litigare. Infatti, anche nel breve video di presentazione pubblicato sulla pagina ufficiale dello show si sono scaldati gli animi. I fan nei commenti hanno subito scritto. “Loro già litigano nel video di presentazione? Iniziamo bene”. Data anche la corporatura di Daniele, molti lo hanno rinominato “Lenticchio 2”. Ecco la clip:

Chi è Vittoria: età, di dov’è, lavoro, figlio

Vittoria è una giovane ragazza romana di 32 anni, non sappiamo quale sia il suo lavoro. Sappiamo soltanto che è fidanzata con Daniele da quattro anni e i due sono andati a convivere fin da subito. All’inizio le cose andavano molto bene, ma nell’ultimo periodo le cose sono degenerate perché lei vuole un figlio, ma lui non se la sente. “Sono io che ho scritto al programma perché Valeria mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio, ma secondo me non ci sono i presupposti perché litighiamo veramente troppo troppo” ha raccontato Daniele.

Il ricatto del figlio

La situazione è molto chiara: lei vuole un figlio, ma lui non se la sente. “Io non lo sto pressando” ha dichiarato lei davanti le telecamere, ma lui ha prontamente ribattuto: “Mi hai detto ‘O novembre o ti lascio'”. Vittoria ha risposto: “Sì, dici che ti sto pressando, ma nel frattempo sono passati altri due anni”. Lui si è agitato e ha sbraitato: “Ma non è che due si mettono insieme e decidono ‘fra due anni voglio fa un figlio’ e ok, sì, va bene. Io non ti ho detto che lo voglio fare, ti ho detto fra due anni vedemo. Non ti ho detto di sì”. I commenti sotto la clip sono già scatenati: “Questi litigano tutto il giorno e vogliono fare un figlio? Lui ha ragione”, e anche: “Non si fanno i figli in queste condizioni perché poi ci rimettono loro a vivere tra urla e litigi”.