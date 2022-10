Vittorio Pisano, chi è il padre di Giulia e Alessia uccise da un treno: la storia del dramma

Vittorio Pisano è il padre che ha perso le sue due figlie, Giulia e Alessia Pisano, dopo un evento di enorme portata drammatica: le due giovani sono state uccise a Riccione da un treno che era in transito presso la stazione locale. Un lutto atroce, che ha segnato per sempre non soltanto la vita dell’uomo, ma dell’intera comunità rimasta agghiacciata dal drammatico ed impensabile evento. Le due giovanissime, avevano rispettivamente 17 e 15 anni e vivevano a Madonna di Castenaso, comune in provincia di Bologna. Qui il padre delle ragazze ha un’azienda di traslochi. Quel giorno maledetto, erano le sette del mattino del 31 luglio scorso. Giulia e Alessia Pisanu furono travolte da un treno Frecciarossa alla stazione di Riccione. Avevano passato la serata a Riccione, come tanti giovani, come tanti adolescenti, e stavano rientrando a casa. La locomotiva in transito mise tragicamente fine alle loro giovani vite. Lui, il padre, ha deciso di creare un progetto per ricordarle dedicato ai giovani, una associazione culturale nata nel Bolognese dopo il drammatico incidente. Scopriamo qualcosa in più sull’uomo e il suo dramma.

Chi è Vittorio Pisano?

Vittorio Pisano, il padre delle due vittime Giulia e Alessia Pisano, rispettivamente 17 e 15 anni, è originario di Senorbì, in Sardegna, e oggi vive a Castenaso (nella provincia di Bologna). Come anticipato, il suo dramma più grande avviene qualche mese fa, precisamente il 31 luglio 2022, giorno in cui ha perso le sue due figlie in un terribile incidente a Riccione. Tornavano a casa da una serata in discoteca e avevano detto al padre che avrebbero preso un treno per il rientro. La storia si è tradotta però in un dramma atroce.

L’associazione sociale in ricordo di Giulia e Alessia Pisano

Le due ragazze avrebbero dovuto prendere un treno, come avevano detto al padre, poco dopo essere uscite dalla loro serata, come tante altre ragazze fanno da quelle parti. Una serata di quelle che normalmente caratterizzano le giovani della loro età, trascorsa con amici in discoteca. Il treno, un Frecciarossa, le avrebbe travolte in pieno e uccise sul colpo. La tragedia ha distrutto dal dolore un’intera famiglia e comunità. Ma Vittorio Pisano ha voluto cercare di risollevarsi, attraverso il loro ricordo: ha dato vita all’associazione di promozione sociale che porta il loro nome proprio a Castenaso, nella provincia di Bologna, dove vivevano le ragazze. “Voglio che le mie bimbe non siano morte invano, che dalla disgrazia nasca qualcosa di buono” aveva detto il padre della giovani vittime in una lettera struggente riportata anche da Repubblica. Anche perché il padre era stato fortemente criticato, durante quel periodo, di averle lasciate sole. Poi, Vittorio, parlando della tragedia, qualche tempo dopo ha aggiunto: “Non porto rancore rispetto all’inconsulto vociare che si è scatenato all’indomani della tragedia che mi ha colpito“.