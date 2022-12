Vittorio Sgarbi: chi è, età, carriera, curiosità, vita privata

Oggi nel salotto di Serena Bortone, c’è un ospite di tutto rispetto, dalla profonda risonanza mediatica: Vittorio Sgarbi, infatti, si rivelerà davanti alle telecamere di Oggi è un altro giorno. Tutti lo conoscono, e non ha di certo bisogno di presentazioni. Facciamo però un ripasso della sua vita e carriera per tenerci pronti in attesa della puntata di oggi.

Vittorio Sgarbi: chi è, età, carriera

Vittorio Sgarbi, è nato a Ferrara l’8 maggio del 1952, ha ottenuto la maturità classica e la Laurea in Filosofia con il massimo dei voti. Ha deciso poi di specializzarsi in Storia dell’Arte.

Arte e politica nella sua vita, da sempre

La sua passione per le opere d’arte lo porta a diventare un critico di settore, ma a questa professione ha affiancato anche l’attività politica cominciata nel Partito Comunista Italiano nel 1990. Autore di diversi testi e conduttore televisivo sulla Mediaset dal 1992 al 1999 con Sgarbi Quotidiani, il critico conduce contemporaneamente una carriera politica di successo diventando anche parlamentare in più occasioni. Viene nominato sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni culturali. Nel 2006 si è candidato come Sindaco di Milano, salvo poi ritirare la sua candidatura. Nello stesso anno, ha partecipato al reality La Pupa ed il Secchione in qualità di giurato. Nel 2008 è diventato sindaco di Salemi e lo stesso anno è stato nominato assessore alla Rivoluzione di Baldissero d’Alba. Vittorio Sgarbi è stato anche eletto deputato e sindaco a Sutri.

La vita privata

Vittorio Sgarbi ha tre figli, tutti e tre avuti da madri diverse. Carlo, avuto da Patrizia Brenner, Alba ed Evelina. Il critico d’arte è celibe e si è sempre dichiarato inadatto al ruolo di padre.

Curiosità su Vittorio Sgarbi