Vittorio Sgarbi multato in Svizzera, ecco cosa è successo: ‘Non ci verrò mai più’

500 euro. Questa è la cifra che dovrà pagare il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, che sarebbe stato multato vicino Chiasso, al confine con la Svizzera. Il motivo? L’uomo sarebbe stato sorpreso mentre superava diverse auto incolonnate nel traffico. E, sempre lui, a bordo dell’auto avrebbe azionato il lampeggiante blu. Peccato, però, si trovasse in territorio ticinese e, quindi, inevitabilmente è scattata la sanzione.

Perché Vittorio Sgarbi è stato multato in Svizzera

Come ha raccontato il Corriere della Sera, Sgarbi aveva partecipato al Festival cinematografico di Locarno. Tutto bene, se non fosse che al ritorno il critico d’arte avrebbe fatto il ‘furbetto’. Avrebbe, cioè, superato alcune auto ferme nel traffico, con tanto di lampeggiante blu. Gli automobilisti lo hanno notato, hanno allertato la Polizia, che poi ha fermato la vettura di Sgarbi al confine di Chiasso-Brogeda. Ed è qui che gli è stata contestata la violenza del codice stradale. 500 euro di “multa”, che in realtà è solo una cauzione.

Il video rimosso sui social

Era stato lo stesso Sgarbi a raccontare la vicenda sui social. “Con la Svizzera ho chiuso. Si può stare nella propria vita senza andare in Svizzera. Non ci andrà più” – aveva spiegato in quel video che, poi, è stato rimosso. Forse per evitare di alimentare la polemica?