Vittorio Storaro: chi è, età, moglie e figli, libri e foto

Chi è Vittorio Storaro, la biografia

Vittorio Storaro è un direttore della fotografia italiano. L’uomo è nato a Roma il 24 giugno del 1940 ed ha vinto ben tre premi Oscar per i film Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore. Figlio di un proiezionista della Lux Film, Vittorio inizia a studiare fotografia alla tenera età di 11 anni frequentando l’istituto tecnico di Roma ‘Duca D’Aosta’ e poi il Centro Sperimentale di Cinematografia. Il talento di Vittorio emerse presto e ad oggi, la sua carriera può vantare tutta una serie di importanti riconoscimenti.

Carriera

Vittorio Storaro esordì nel mondo del cinema nel 1968 con il film Giovinezza, giovinezza di Franco Rossi. Fu questa la pellicola che gli permise di esprimersi completamente, inserendo al suo interno tutti i concetti cinematografici che caratterizzano la sua visione fotografico- figurativa. Da quel momento Vittorio fu poi chiamato da registi importanti come: Fabio Carpi, Luigi Bazzoni, Bernardo Bertolucci, Woody Allen, Warren Beatty, Giuliano Montaldo, solo per citarne qualcuno.

Film e riconoscimenti

Numerosi quanto importanti i riconoscimenti ricevuti da Vittorio Storaro in oltre 50 anni di carriera e tutti in ambito cinematografico. Si ricordano tra gli altri: i David di Donatello, i premio BAFTA, i premi Goya. Nel 198, ad esempio, vinse il suo primo Oscar per la fotografia per il film Apocalypse Now. Ne vincerà poi altri due nel 1982 e nel 1988 per i rispettivi film Reds e L’ultimo imperatore. Ha inoltre ricevuto 4 lauree honoris causa dall’Università di Łódź, dalle Accademie di Belle Arti di Macerata e Brera e dalla facoltà di sociologia dell’Università di Urbino.

La vita privata di Vittorio Storaro

Non sono molte le informazioni che trapelano sulla vita privata di Vittorio Storaro. Su di lui sappiamo che è sposato con Tonia Cafolla, ed ha tre figli: Fabrizio, Giovanni e Francesca. Il primogenito, Fabrizio, uno dei fondatori della Proxima srl, si occupa di effetti speciali digitali.