Vostro Onore, anticipazioni seconda puntata 7 marzo 2022: trama episodi, cast e repliche

Ha debuttato la scorsa settimana, ma come si immaginava la fiction di Rai 1 ‘Vostro Onore’ sta già riscuotendo enorme successo. Si tratta di un legal thiller che vede tra i protagonisti l’attore Stefano Accorsi e che questa sera, lunedì 7 marzo, ritornerà sul piccolo schermo con la seconda e imperdibile puntata.

Episodi di stasera di Vostro Onore

Nel primo episodio di questa sera Ludovica riferisce a Vittorio la nuova posizione di Nino. L’avvocato e l’amico Salvatore si muovono nell’illegalità e tentano di far sparire un’altra macchina, che smaschererebbe la loro messa in scena. Danti decide di smuovere le acque utilizzando degli informatori tra i Silva, mentre Miguel scopre un giro di droga segreto gestito dal fratello Diego e da uno dei suoi, Carlos, che finisce in carcere. Nonostante Vittorio non sia felice, Matteo si lega a Camilla.

Nel secondo episodio, invece, in carcere Carlos pianifica di colpire Nino. Inizia così una guerra tra il dan Grava e la gang dei Silva. Vittorio cerca di far inserire Nino in un programma di protezione, ma continua a precipitare nell’abisso dell’illegalità. Senza saperlo, l’avvocato danneggia i traffici illeciti di Filippo Grava che, furioso, pianifica la vendetta. Nonostante tutto, sembra che il piano di Vittorio sia riuscito: Nino sta per essere trasferito in un altro carcere.

Cast e quante puntate sono

Nel cast della fiction ‘Vostro Onore’: Stefano Accorsi, Barbara Ronchi, Francesco Colella. Le repliche, lo ricordiamo, sono disponibili sul portale Rai Play. La miniserie, composta da 8 episodi, andrà in onda fino a lunedì 21 marzo.