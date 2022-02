Vostro Onore, anticipazioni seconda puntata 7 marzo 2022: trama prossimi episodi

Ha debuttato poche ore, ma Vostro Onore, nuova fiction di Rai 1 con Stefano Accorsi si preannuncia essere già un successo. La serie, che è un legal thriller, terrà compagnia al pubblico da casa per 4 serate: ma cosa succederà nei prossimi episodi in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, lunedì 7 marzo?

Anticipazioni episodi di Vostro Onore

Matteo, il figlio del noto e stimato giudice Vittorio Pagani, ha investito con l’auto un membro di una famiglia criminale, quella dei Silva, e per proteggerlo il papà è disposto a tutto, anche a infrangere la legge. Infatti, negli episodi andati in onda Vittorio ha chiesto aiuto all’amico e ispettore della DIA, Salvatore Berto: insieme hanno inscenato il furto dell’auto, ma non è andato tutto secondo i piani. Intanto Matteo, che è fidanzato, è sempre più vicino a Camilla, la figlia del nuovo dirigente di Polizia che si sta occupando del suo caso.

Quante puntate sono, cast e repliche

Sono 8 le puntate della fiction, divise in quattro prime serate su Rai 1: l’ultimo episodio, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda il 21 marzo. Nel cast: Stefano Accorsi, Barbara Ronchi, Leonardo Capuano, Francesco Colella, Camilla Semino Favro, Simon Rizzoni, Francesca Cavallin, Remo Girone, Matteo Oscar Giuggioli, Riccardo Vicari, Gabriele Falsetta e Francesca Beggio. Gli episodi sono disponibili in replica sul portale Rai Play.