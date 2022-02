Vostro Onore, anticipazioni prima puntata 28 febbraio 2022: cast, trama e trailer, quante puntate sono

Prenderà il via e debutterà questa sera, lunedì 28 febbraio 2022, la nuova serie di Rai 1 ‘Vostro Onore’. Dopo il successo della seconda stagione di Makari e della terza de L’Amica Geniale, l’azienda è pronta a scommettere su una fiction, che vede tra i protagonisti l’attore Stefano Accorsi: ma di cosa parla? Quanti episodi sono?

Anticipazioni e trama di Vostro Onore

La serie tv, che è un legal thriller, racconta la storia di un giudice di Milano, interpretato da Stefano Accorsi, che sogna di diventare presidente del tribunale della città meneghina. Lui si chiama Vittorio Pagani, è un uomo integro, professionale, ma la sua ascesa viene ostacolata da alcune vicende legate alla sua sfera personale: l’avvocato è vedovo, non è riuscito a superare la scomparsa della moglie e il rapporto con il figlio Matteo non è certo idilliaco. Tutto peggiora quando Matteo investe con l’auto un membro di una famiglia criminale, quella dei Silva, e per proteggere il figlio Pagani è disposto a tutto, anche a infrangere la legge.

Gli episodi di stasera

Il protagonista del primo episodio di questa sera è Matteo Pagani, il figlio dello stimato e apprezzato giudice Vittorio. I due soffrono per la perdita della madre e della moglie e un giorno il ragazzo, alla guida di un’auto, urta una moto, poi abbandona il luogo senza aiutare il centauro. Vittorio spinge il figlio a confessare, ma scopre che la vittima dell’incidente è Diego Silva, il membro di un clan criminale che lui aveva smantellato. Cerca di inscenare il furto della macchina con l’amico e ispettore della DIA, Salvatore Berto. Proprio quest’ultimo chiede aiuto a un cugino della moglie, che però viene arrestato a bordo della vettura. Il giudice paga le spese legali e ingaggia una sua ex tirocinante, Ludovica, come avvocato. Nelle indagini spunta il nome di Filippo Grava, un boss mafioso. Intanto, Matteo cerca di fare finta di nulla, ma non ci riesce: è scontroso, discute con tutti. Fino a quando non incontra Camilla, la figlia del nuovo dirigente di Polizia che si sta occupando del suo caso.

Quante puntate sono e cast della fiction con Stefano Accorsi

Sono 8 le puntate della fiction, divise in quattro prime serate su Rai 1: l’ultimo episodio, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda il 21 marzo. Nel cast: Stefano Accorsi, Barbara Ronchi, Leonardo Capuano, Francesco Colella, Camilla Semino Favro, Simon Rizzoni, Francesca Cavallin, Remo Girone, Matteo Oscar Giuggioli, Riccardo Vicari, Gabriele Falsetta e Francesca Beggio.

Dove vedere repliche e streaming

Tutti gli episodi, lo ricordiamo, saranno disponibili in replica sul portale Rai Play.