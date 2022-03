Vostro Onore, anticipazioni terza puntata 14 marzo 2022: trama prossimi episodi, data puntata finale

Sta riscuotendo enorme successo Vostro Onore, la fiction di Rai 1 che ha debuttato in prima serata lo scorso 28 febbraio e che ha già appassionato migliaia e migliaia di telespettatori. Si tratta di un legal thiller che vede tra i protagonisti l’attore Stefano Accorsi, che vesti i panni di un giudice che per difendere il figlio fa di tutto ed è capace anche di andare contro la sua amata legge.

Vostro Onore, le anticipazioni della prossima settimana

Nella terza puntata di Vostro Onore, quella che andrà in onda il 14 marzo, Ludovica scoprirà dalla madre di Nino che, la sera del furto, il ragazzo ha ricevuto una chiamata da parte di Salvatore, l’amico di Vittorio. Intanto, Matteo capisce che Camilla potrebbe essere una testimone della sua colpevolezza, mentre Salvatore riuscirà ad arrestare un collaboratore del clan di Filippo Grava. Quest’ultimo cercherà di portare Salvatore dalla sua parte, ma l’ispettore della DIA prenderà una decisione: sparirà, farà perdere le proprie tracce. Vittorio e Matteo, invece, si riavvicineranno, almeno fino a quando l’avvocato non dovrà aiutare Salvatore, che resta ferito. Chiara si sentirà male a scuola, perderà i sensi, verrà portata in ospedale e gli attimi saranno davvero concitati.

La data della puntata finale

La miniserie, composta da 8 episodi, andrà in onda fino a lunedì 21 marzo, data della puntata finale.

Cast e repliche

Nel cast della fiction ‘Vostro Onore’: Stefano Accorsi, Barbara Ronchi, Francesco Colella. Tutti gli episodi, lo ricordiamo, sono disponibili sulla piattaforma Rai Play.