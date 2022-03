Wanda, chi è la mamma di Emanuel Caserio: età, lavoro, figli, vita privata, marito

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi Emanuel Caserio e sua mamma Wanda, conosciamola meglio!

Chi è la madre di Emanuel Caserio?

Emanuel Caserio è un attore italiano, uno dei protagonisti della fiction di Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Emanuele, classe 1990, è nato a Latina e sin da piccolo ha manifestato il suo interesse nei confronti dell’arte. E’ nato dall’amore tra Eugenio, che nella vita è un carrozziere, e mamma Wanda, che ha sempre badato alla famiglia. Di lei non abbiamo molte informazioni, ma è sicuramente una donna presente nel figlio, un’ancora e un punto di riferimento nella sua vita.

La perdita del figlio

Wanda, così come tutta la sua famiglia, ha dovuto fare i conti con un terribile lutto. Nel 2006 è morto suo figlio, il fratello di Emanuel, che all’epoca aveva solo 10 anni. Il bimbo, Edoardo, è deceduto dopo una brutta malattia, lasciando un vuoto che difficilmente verrà colmato.

Chi è Emanuel Caserio

Emanuel Caserio ha prima lavorato a teatro, poi ha preso parte a diverse fiction televisive come Squadra Antimafia 7, Il Commissario Rex, Un Medico in Famiglia. Ma non solo. Il giovane ha debuttato anche al cinema con il film “I ponti di Sarajevo”, pellicola che è stata presentata al Festival di Cannes nel 2014. Emanuel Caserio, però, ha raggiunto la massima popolarità quando ha interpretato Salvatore Amato nella soap opera che ogni giorno tiene incollati al televisore migliaia e migliaia di italiani, Il Paradiso delle Signore.