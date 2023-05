Wax Aiello di Amici, chi sono i genitori: età e vita privata

Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin. Oggi sarà dedicata ad Amici 22, che si è concluso la settimana scorsa. In studio arriveranno i quattro finalisti del serale: Wax Aiello, Angelina Mango, Isobel e il vincitore Mattia Zenzola. Ci saranno anche i prof e i giudici della scuola: Giuseppe Giofrè e Malgioglio, che si racconteranno a cuore aperto. Wax Aiello è arrivato terzo e si racconterà a cuore aperto: ecco tutto quello che sappiamo su di lui e i suoi genitori!

Storia e origini di Wax Aiello

Wax Aiello, all’anagrafe Matteo Lucido, ha 20 anni e vive a Milano. Sappiamo che viene da una famiglia umile, infatti ha sempre lavorato per mantenersi, facendo lavoretti come le ripetizioni. Si è diplomato al liceo scientifico di Milano ed è legatissimo a suo fratello maggiore Pietro, che è anche il suo migliore amico. La madre, invece, è una pittrice. Ha raccontato che la situazione nella sua famiglia non è mai stat facile. Non ha voluto esporsi troppo, ma nelle poche dichiarazioni che ha fatto è stato molto diretto. I suoi genitori hanno sempre litigato molto e nella sua famiglia non è mai mancata la sofferenza.

Le difficoltà in famiglia

Wax Aiello è sempre stato molto ambivalente nei riguardi dei suoi genitori, e forse è uno specchio veritiero di quello che prova per loro: tanto amore, ma anche rabbia. In un’intervista riportata da FanPage, ha dichiarato: “Sono legatissimo alla mia famiglia, non mi ha mai fatto mancare nulla ma non mi ha mai fatto mancare la sofferenza. La musica mi ha dato la libertà, le ali per volare dove voglio, per raggiungere chi avevo perso. Sono sempre stato in tensione, la mia famiglia ha sempre litigato, poi arrivavano i sorrisi”. Dopo un mezzo sorriso ha continuato: “Non siamo abituati alle cose tanto belle, non sappiamo comportarci”.

Chi sono i genitori del cantante: la storia della mamma pittrice

I genitori del cantante gli hanno fatto una sorpresa ad Amici, presentandosi in studio per fargli un saluto e abbracciarlo. Il padre è riservatissimo e di lui non sappiamo nulla. La mamma, invece, si chiama Maura ed è una pittrice affermata, per cui Wax nutre grande stima. Dopo la laurea in economia, ha lasciato quel mondo che non la rappresentava e si è dedicata all’arte, affermandosi nel mondo delle arti visive. Il figlio ha sempre raccontato che lei ha un carattere deciso e molto forte. Ha continuato le dichiarazioni: “Mia mamma, pittrice, ha sempre studiato, si è laureata, ha una testa molto avanti, lungimirante, così come mio fratello. Io di meno. Imitavo sempre Mr Bean per far ridere mia mamma quando era disperata. Facevo i teatrini. La rabbia c’è, l’amore c’è, quello della mia famiglia, con queste due cose sono riuscito a convivere. Però la rabbia la conosco, l’amore forse manca”. Sicuramente sono parole che fanno riflettere e ci auguriamo che questo possa essere un nuovo inizio e un grande riscatto per il giovane!