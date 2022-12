Wilma De Angelis: chi è, età, carriera, chi è il compagno, figli, canzoni, ricette

Wilma De Angelis, la nota cantante, conduttrice e attrice italiana, torna oggi in tv come ospite di Verissimo. La cantante si racconterà alla bravissima Silvia Toffanin, raccontando episodi inediti della sua vita e della sua carriera. Il classico appuntamento, solo per la giornata di oggi, andrà in onda in un orario anomalo, alle ore 14:00. Conosciamo quindi meglio Wilma De Angelis.

Wilma De Angelis: chi è, età, carriera

Wilma De Angelis è nata a Milano l’8 aprile, sotto il segno del Toro, ed è una nota cantante, conduttrice e attrice. Ha iniziato a studiare canto da piccola e nel 1952 ha firmato il suo primo contratto disgrafico, ma è nel 1959 che ha debuttato al Festival di Sanremo con il brano “Nessuno”. E al Festival di Sanremo ci è tornata ben 9 volte, sempre con buoni successi. Il suo miglior piazzamento è stato quando è riuscita ad arrivare terza, con il brano “Quando vien la sera“, insieme a Joe Sentieri. Da quel momento la sua carriera è stata sempre in ascesa, collezionando un successo dopo l’altro.

Ma non solo nella musica, perché Wilma ha iniziato a muovere i primi passi anche nel mondo della televisione come conduttrice. E poi si è rivelata essere anche una grande scrittrice di libri di cucina.

Le canzoni più famose

Le sue canzoni più famose risalgono agli anni ’60. Nonostante siano passati decenni, ancora oggi in tanti le conoscono e le riconoscono. Ecco le più famose: Casetta in Canadà, Patatina, Per tutta la vita, Splende l’arcobaleno, Per tutta la vita, I colori della felicità.

Wilma De Angelis: chi è il compagno, figli

Della vita privata della cantante si hanno pochissime informazioni. Wilma De Angelis non è mai stata sposata. Non ha figli e ha un compagno più giovane di lei di 10 anni, con il quale ha una relazione da ormai diversi anni. Sulla loro relazione la cantante è molto riservata. Non si conosce infatti quasi nulla dell’uomo che le sta accanto.

Wilma De Angelis e i social: Instagram

Wilma De Angelis non è una grande amante dei social. Sarà per l’età – ha 92 anni, seppur portati benissimo – ma non ama postare ogni evento della sua vita. 5 anni fa, nel 2017, ha aperto il suo profilo su Instagram, therealwilmadeangelis, annunciando: “Finalmente sono sbarcata anche io su Instagram! TOP”. E immediatamente collega, fan e amici avevano iniziato a seguirla, incoraggiandola in questa nuova avventura. Ma, dopo pochi giorni e poche foto pubblicate, Wilma ha desistito. Troppo impegno social. Meglio tornare agli impegni reali, alla tv, al canto e alle ricette.