X Factor 2022: quando e dove vedere la replica della puntata del 17 novembre (in chiaro)

Continua il cammino dei concorrenti a X Factor 2022 e tra esibizioni ed eliminazioni (a volte clamorose) anche questa edizione sta puntando con decisione alla finale. Nel quarto live del 17 novembre un altro concorrente ha dovuto abbandonare la gara (abbiamo seguito la diretta qui): ma quando sarà possibile rivedere il tutto in chiaro in tv? Quando andrà in onda la replica dell’ultima puntata di X Factor?

Dove vedere la replica della quarta puntata dei live di X Factor 2022

Il programma, come è noto, va in onda in esclusiva ogni giovedì in prima serata dalle 21.15 su Sky Uno (e in streaming su Sky Go e Now Tv). Ma anche chi non è abbonato a Sky può comunque seguire il cammino dei concorrenti verso la finalissima aspettando la replica (in differita) in chiaro. In questo caso la puntata di X Factor del 17 novembre sarà trasmessa su Tv8 mercoledì prossimo, 23 novembre 2022, sempre in prima serata.

Chi è stato eliminato ieri sera e cosa è successo nella puntata di giovedì 17 novembre

Se intanto però volete sapere come è andata è presto detto. Questi i concorrenti in gara all’inizio della puntata. Per D’Argen D’Amico Beatrice, I Disco Club Paradiso (eliminato: Matteo Orsi); per Rkomi Giorgia Turcato (Joelle) e i Santi francesi (eliminato: Iako) mentre Ambra Angiolini poteva contare su I Tropea e Lucrezia (eliminato: Matteo Siffredi). Infine i concorrenti del roster di Fedez: ovvero Linda e Gli omini (eliminata: Dadà).

Ma chi è stato eliminato alla fine?

Alla fine è stata Lucrezia Maria Fioritti, della squadra di Ambra a dover abbandonare X Factor. La cantante non è riuscita a battere i Tropea, con i quali era finita al ballottaggio.