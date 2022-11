X Factor 2022: quando e dove vedere la replica della puntata del 24 novembre (in chiaro)

Manca sempre meno alla finalissima di X Factor 2022. Nella puntata di giovedì 24 novembre 2022 altri due concorrenti hanno dovuto abbandonare la sfida rinunciando così al sogno di vincere uno dei talent più famosi e amati dal pubblico in tv. Ma cosa è successo nel corso del quinto live? Chi alla fine ha dovuto abbandonare la gara? Ma soprattutto: per chi non è abbonato a Sky (il format è in esclusiva sulla pay tv) quando sarà possibile rivedere il tutto in chiaro?

La replica della quinta puntata dei live show di X Factor 2022

Per rivivere tutte le emozioni del quinto live (in chiaro) sarà necessario attendere una settimana. Il programma infatti va in onda in esclusiva ogni giovedì in prima serata dalle 21.15 su Sky Uno (e in streaming su Sky Go e Now Tv). Ma anche chi non è abbonato a Sky può comunque seguire il cammino dei concorrenti verso la finalissima aspettando la replica (in differita) in chiaro. In questo caso la puntata di X Factor 2022 del 24 novembre sarà trasmessa su Tv8 mercoledì prossimo, 30 novembre 2022, sempre in prima serata. La diretta del sesto live andrà in onda invece il giorno seguente.

Ieri sera doppia eliminazione, cosa è successo nella puntata di giovedì 24 novembre

Se però intanto volete sapere cosa è successo e soprattutto chi è stato eliminato è presto detto. Nella puntata di ieri del 24 novembre sono state ben due le eliminazioni dopo altrettante tornate di esibizioni con i concorrenti alle prese con il duplice round della “giostra” e della canzone accompagnata dall’orchestra. Si ripartiva, lo ricordiamo, dall’eliminazione avvenuta la scorsa settimana di Lucrezia che ha determinato la lista degli ultimi sette concorrenti rimasti in gara: Beatrice, I Disco Club Paradiso per Dargen D’Amico, Joelle e i Santi Francesi per Rkomi, I Tropea per Ambra e Linda/Omini per Fedez.

Ma chi tra questi è stato eliminato alla fine?

Alla fine ad essere stata eliminata al termine della prima esibizione è stata Joelle. Nella seconda manche invece ad uscire dal gioco sono stati i Disco Club Paradiso.