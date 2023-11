X Factor 2023, chi è stato eliminato ieri sera e cosa è successo nella puntata di giovedì 23 novembre 2023

Puntata infuocata a X Factor dopo l’esplosione del caso Morgan. Il giudice è stato estromesso da questa edizione del talent e non sarà sostituito. La gara però va avanti e, al netto delle polemiche, c’è da fare i conti con una nuova eliminazione. Ma chi ha dovuto abbandonare la competizione? Ecco cosa è successo ieri sera.

“The Show Must Go On”, cantavano i Queen. Con un comunicato diramato nei giorni scorsi Sky e la produzione di X Factor hanno annunciato l’interruzione del rapporto di collaborazione con Morgan. Con effetto immediato nel senso che già nella puntata del 23 novembre il giudice non era seduto dietro al bancone. E non c’è stato alcun avvicendamento: ieri sera infatti, a valutare le performance degli artisti ancora in gara, c’erano soltanto Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Chi è stato eliminato a X Factor nel quinto live

La scorsa settimana, cercando di tornare al gioco (anche se non è facile considerando gli strascichi polemici dopo l’addio di Morgan), due erano stati gli artisti eliminati entrambi, per uno strano scherzo del destino, proprio del team dell’ormai ex giudice di X Factor. Si tratta di Selmi e dei SickTeens che hanno dovuto abbandonare la competizione. Per quanto riguarda gli Astromare, anch’essi della squadra di Morgan, sono passati nel roster di Ambra Angiolini che potrà così contare su una carta in più per puntare alla finale.

Venendo a quanto successo nel quinto live nella puntata di ieri il grande protagonista è stato Max Pezzali, mattatore della serata sia sul palco che per i brani cover assegnati ai ragazzi. Due le manche in programma: una libera scelta dai giudici, e l’altra dedicata per l’appunto al super ospite della serata.

Ma chi è stato eliminato al termine delle esibizioni?

Per quanto la puntata di ieri sia stata incentrata sul ‘caso Morgan’, il talent è dovuto entrare nel vivo con l’eliminazione di uno dei due concorrenti della squadra di Ambra. A finire al ballottaggio sono stati: Matteo Alieno e Angelica. Il voto di Fedez e Dargen D’Amico è stato determinate, i due giudici hanno decido di eliminare Matteo Alieno e il voto di Ambra, ormai, non avrebbe potuto incidere sulla scelta. Matteo Alieno è stato l’eliminato del quinto live.

La prossima sarà la Semifinale del talent, nella quale è prevista come super ospite della puntata: Emma

nto

Max Pezzali a X Factor 2023 – Foto: pagina Facebook ufficiale/ilcorrieredellacitta.com

Concorrenti X Factor 2023: squadre e concorrenti ancora in gara

Queste le squadre di questa edizione con gli artisti che i Giudici Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico hanno deciso di portare ai live al netto delle eliminazioni fin qui sopraggiunte. Tra loro, chiaramente, si cela il nuovo vincitore di X Factor: qual è il vostro preferito? A condurre il programma la bravissima Francesca Michelin, sempre pronta a portarci dentro alle vicende e alle storie personali dei protagonisti.

Fedez

Sara Sorrenti

Maria Tomba

Asia Leva – Eliminata

Ambra Angiolini

Gaetano De Caro – Eliminato

Matteo Pierotti

Angelica Bove

Astromare

Dargen D’Amico

Andrea Settembre

Il Solito Dandy

Stunt Pilots

Morgan – escluso da X Factor

Selmi – (Eliminato)

Animaux Formidables (eliminati)

SickTeens – (Eliminato)

Quando va in onda la prossima puntata di X Factor e dove rivedere la puntata in chiaro

X Factor vi aspetta ora la settimana prossima, precisamente giovedì 30 novembre, quando andrà in onda l’ultimo appuntamento per il mese di novembre. Per rivedere la puntata di ieri invece, il quinto live come visto, tutti sintonizzati su Tv8 mercoledì prossimo 29 novembre 2023. Tutte le repliche vi aspettano anche on demand e in streaming su Sky Go e Now Tv.