X Factor 2023: chi sono i giudici, conduttori e quando inizia, torna Morgan?

Non c’è ancora l’ufficialità, ma sembra che tra Sky e Morgan si sia trovata la quadra per riportarlo a X Factor nelle vesti di giudice. Il leader dei Bluvertigo tornerebbe a sedere come giudice del talent show a nove anni di distanza dall’ultima volta, nonostante sia la pietra miliare del programma sia a livello nazionale che internazionale. Nessuno, all’interno del talent tra Italia e mondo, ha vinto come lui alla fine: sono cinque le vittorie finali, in numeri da record e che ne declamano l’eccellenza come talent scout di nuovi cantanti in giro per il nostro Paese.

Morgan torna a X Factor, manca solo la firma del contratto

Morgan ritorna in una precisa strategia di Sky per rilanciare il programma: provare a raggiungere i fasti dell’epoca RAI, quando il talent faceva parlare di sé. La prima chiave è stata quella di avvicinare Fedez, altro pioniere delle passate edizioni del programma, poi accostato da Francesca Michielin che fu una vecchia vincitrice nell’edizione 2011 del programma. Poi tanti esperimenti, come le presenze di Hell Raton, Rkomi, Levante, Emma Marrone e Manuel Agnelli: indiscutibili qualità artistiche, ma forse non hanno mosso gli ascolti nella direzione sperata. Nella scorsa edizione, lo share del prima serata si attestava intorno ai 3,06.

Chi condurrà insieme a Morgan?

Di sicuro, oggi c’è solo Fedez. Il cantautore può ritenersi il nemico giurato del rapper all’interno di questo talent, con numerose sfuriate passate del Bluvertigo dirette ai vecchi vertici del programma e proprio allo stesso cantante milanese. Scintille che faranno fare ascolti, quindi ben vengano delle staccate tra i due “rivali in giuria”. Dargen D’Amico anche ha confermato la propria presenza, appesantendo la presenza degli stimatori del cantautorato indie nel programma. Per Ambra Angiolini, sembra cosa fatta: dopotutto se il programma ha retto lo scorso anno, il merito in gran parte è il suo. Chi potrebbe dire “addio” è Francesca Michielin, non proprio entusiasta di limitarsi alla conduzione: forse si aspettava un posto in giuria, visto il profilo da talentuosa e confermata musicista.