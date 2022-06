X Factor, colpo di scena: spettatore tra il pubblico viene preso per un provino

Stava partecipando, come spettatore, alle audizioni di X Factor 2022, il talent show musicale che prenderà il via tra qualche mese. E invece, lui da spettatore è diventato all’improvviso ‘protagonista‘ perché si è ritrovato sul palco, di fronte a tantissime persone. In attesa dell’inizio delle registrazioni, l’animatore di studio si è messo alla ricerca del fattore X: il microfono è arrivato tra le mani di Samuele Busceti, un 21enne calabrese, che il 6 giugno scorso ha inseguito il suo sogno: quello di fare musica. A Milano, all’Allianz Cloud.

Simone Busceti sul palco di X Factor durante le registrazioni

Simone Busceti, quindi, è salito sul palco e ha cantato ‘D’improvviso’ di Lorenzo Fragola e Quannu chiove di Pino Daniele. Tra gli applausi e la standing ovation del pubblico. Il ragazzo, poi, ha pubblicato quel video emozionantissimo su Instagram, dove ha fatto accetta di like e condivisioni.

“Prima volta davanti ad un pubblico. Prima volta davanti a non meno di 870 persone. Prima volta davanti a più di due persone. Prima volta in cui ho deciso di mettermi in gioco, di andare oltre le critiche, e di seguire un sogno, che è la musica. È stata un’esperienza indescrivibile. Ricevere poi una standing ovation è stato davvero inaspettato. Vorrei che questo pezzo arrivasse a @lorenzofragola per fargli vedere quanto io tenga a lui come artista in primis ,e a questa canzone. Taggatelo e facciamogli arrivare questo video. Per ultimo ma non per importanza, ho voluto fare un tributo al mitico Pino Daniele, che personalmente ammiro e reputo uno dei capostipiti della musica Italiana. Detto questo, fatemi sapere se vi è piaciuto. Ha significato tanto per me, e spero mi servirà in futuro. Grazie”. Questo è il lungo post scritto dal ragazzo, che magari ritornerà su quel palco. Perché è nato per fare musica!