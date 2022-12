Zdenek Zeman: chi è, età, carriera, oggi, chi è la moglie, squadre allenate, frasi, Instagram e ultime news

Zdenek Zeman, il noto e iconico allenatore di calcio sarà ballerino per una notte a Ballando con le Stelle in onda eccezionalmente di venerdì, e dalle 22.00, anziché nel tradizionale appuntamento del sabato. E tra coloro che si cimenteranno “a colpi” di danza ci sarà anche lui Zeman! Ma ripercorriamone la sua carriera.

Dagli esordi a Zemanlandia

Nato nel 1947 a Praga, esattamente il 12 maggio, si trasferisce poi in Italia definitivamente negli anni ’60 dopo alcuni disordini politici scoppiati nella sua terra d’origine. Dal punto di vista sportivo i suoi esordi ci raccontano di un trascorso come calciatore ma anche protagonista di discipline quali l’hockey su ghiaccio, pallanuoto e pallamano. Come allenatore muove i suoi primi passi in alcune squadre dilettantistiche siciliane. Zeman, negli anni, è diventato simbolo del calcio totale, offensivo, dedito alla ricerca del gol senza speculazioni tattiche. Una filosofia che gli è valsa la fama di allenatore di un calcio iper propositivo ma che, come rovescio della medaglia, spesso gli ha causato cocenti sconfitte. Nel 1989 sale alla ribalta con il Foggia dei miracoli lanciando campioni del calibro di Giuseppe Signori. Nella storia recente Zeman si ritaglia una seconda giovinezza con il Pescara in serie B divenendo l’artefice delle carriere di Ciro Immobile e Marco Verratti, poi con la Roma dove ritornerà a distanza di 13 anni (Zeman ha allenato anche la Lazio tra le altre squadre). Recentemente ha allenato nuovamente il Foggia (si tratta del quarto passaggio sulla panchina della società) fino al maggio 2022.

Squadre allenate

La sua carriera di allenatore è costellata di tantissime esperienze alcune delle quali ripetute più volte nel tempo come visto. Tra le società più “amate” dal mister la Roma, il Foggia e il Pescara ma si è seduto sulla panchina anche del Napoli, della Salernitana, del Cagliari, del Palermo e del Messina.

La vita privata

In Sicilia Zeman ha conosciuto Chiara Perricone, una nuotatrice che è diventata poi sua moglie. La coppia ha avuto due figli: Karel, che ha intrapreso come il papà la carriera da allenatore, e Andrea. Qualche curiosità. L’allenatore ha ispirato Antonello Venditti nel 1999 che ha scritto La coscienza di Zeman inserita nell’album Goodbye Novecento. Nel 2009 è uscito anche un documentario chiamato Zemanlandia.

Ultime news

Recentemente è uscita la sua biografia dal titolo “La bellezza non ha prezzo”, redatto insieme al Vicedirettore della Gazzetta Andrea di Caro. All’interno è presente il contributo di tantissimi personaggi che hanno fatto parte della vita calcistica e non del tecnico boemo.