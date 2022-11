Zelig 2022, la terza puntata va in onda mercoledì 23 o giovedì 24 novembre? Scaletta comici

Continua ad appassionare, ma soprattutto a divertire e a far sorridere, Zelig, il programma comico di Canale 5, che da anni, ormai, è un vero e proprio laboratorio. Tanti i comici e gli artisti partiti da lì, da quel palco del Teatro Arcimboldi di Milano, e oggi affermati. Ma quando andrà in onda la terza e ultima puntata su Canale 5?

Quando andrà in onda l’ultima puntata di Zelig 2022

Solo per questa settimana, ed eccezionalmente, Zelig è andato in onda di giovedì, al posto del GF VIP. L’ultima puntata, la terza di quelle previste, però verrà trasmessa, salvo cambiamenti del palinsesto, mercoledì 23 novembre, sempre in prima serata su Canale 5. Alla conduzione, come sempre, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Chi saranno i comici

Non è ancora ufficiale la scaletta, ma tra i protagonisti di questa edizione e, quindi, anche della terza puntata troveremo:

Maurizio Lastrico

Leonardo Manera

Ale e Franz

Antonio Ornano

Roberto Lipari

Il mago Forest

Dado.

Per una serata all’insegna della spensieratezza!