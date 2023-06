Zendaya cacciata da un ristorante di Roma: “Non in linea con il dress code”, la versione dell’attrice

Aveva prenotato insieme ai suoi amici, poi l’imbarazzante inconveniente: “esclusa” dalla cena per via del proprio abbigliamento, con tutta probabilità ritenuto poco consono dal locale. Motivo per il quale quest’ultimo si è riservato il diritto di non farla entrare. Protagonista della vicenda Zendaya. L’attrice, cantante e ballerina statunitense nei giorni scorsi era a Roma, ma si è vista chiudere letteralmente le porte in faccia. Alla donna è stato, infatti, vietato l’ingresso in un ristorante. Il motivo? Questioni legate al dress code, almeno stando a quanto ha raccontato.

Quanto guadagna Chiara Ferragni: ecco quanto valgono le sue società

Zendaya cacciata dal locale per il suo abbigliamento

L’inconveniente si è verificato presso la Terrazza Borromini. Il look sfoggiato dall’attrice e che proprio non sembrerebbe essere andato giù all’entourage del locale era il seguente: pantaloncini cargo, top senza bretelle e pancia in vista. Questo l’outfit “incriminato”, non in linea con il target del ristorante che ai propri ospiti chiede un look formale da cocktail. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Zendaya e i suoi amici avrebbero prenotato, ma le cose hanno poi preso una piega diversa e decisamente inaspettata. Una volta arrivati al locale, infatti, e dopo un breve scambio di battute con il personale, il gruppo sarebbe stato impossibilitato a cenare. Poi il passo indietro e la ricerca di un nuovo locale. Alla fine, la serata dell’attrice e dei suoi amici si è conclusa in una pizzeria che si trovava a poca distanza.

L’inaugurazione dell’Hotel Bulgari

Ma come mai l’attrice si trovava nella Città Eterna? Zendaya era a Roma per l’inaugurazione dell’Hotel Bulgari, brand di cui è testimone. Aspetto documentato anche da alcuni scatti della serata, poi pubblicati sui social. Tuttavia, sembrerebbe che la piccola disavventura che l’ha vista protagonista non abbia più di tanto influito sul proprio soggiorno nella Capitale. Infatti, il giorno dopo l’attrice è stata paparazzata mentre faceva shopping. D’altronde, si sa, quest’ultimo rappresenta un ottimo modo per dimenticarsi, anche solo per un attimo, dei propri malumori e dispiaceri.