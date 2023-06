Quanto guadagna Chiara Ferragni: ecco quanto valgono le sue società

Chiara Ferragni è nata con un piccolo blog chiamato “The blonde salad”, quando fare l’influencer era impensabile. Lei è riuscita a costruire un impero sul suo nome e i suoi capelli biondi, diventati ormai un simbolo. Dopo aver creato il suo brand, famoso in tutto il mondo, ha comprato le azioni di molte società. Ecco quanto valgono e qual è il suo patrimonio.

I guadagni di Chiara Ferragni: patrimonio milionario

La curiosità attorno all’icona bionda del web è altissima e in molti si chiedono a quanto ammonti il suo patrimonio. Calcolarlo non è semplice, perché bisogna tener conto delle sue varie entrate: dal lavoro da influencer a tutti i prodotti del suo brand targati con l’iconico occhio stilizzato. Non solo, la parte più importante dei suoi guadagni arriva dal suo lavoro da imprenditrice e dai suoi investimenti finanziari. Nell’ultimo anno i guadagni sono raddoppiati e, secondo le stime degli economisti, sono destinati a triplicarsi per quest’anno. Si stima che il suo patrimonio attuale ammonti a circa 40 milioni di euro.

Società e investimenti

Il guadagno di Chiara Ferragni è in netta crescita: riprendendo alcuni dati della ‘Fenice‘, la società che produce il brand con il suo nome ha chiuso il 2021 con quasi 15 milioni di euro di profitto e una crescita del 115%. Al momento si stima che la crescita sia arrivata al 134% e un giro d’affari che supera i 60 milioni. A questi dobbiamo aggiungere i profitti di Tbc Crew, cioè la società per azioni che gestisce il suo blog e-commerce, lavora come Talent Agency, offre consulenze per crescere sul web e diventare influencer. Dal 2021 la Ferragni è l’unica azionista del 100% delle quote della società, che ha ricavato 7 milioni nel 2021 e ben 14,6 milioni nel 2022, registrando una crescita del 105%.

La crescita dei guadagni dell’imprenditrice

Ciò che sorprende gli economisti è la costante crescita del suo profitto e dei suoi investimenti. Di recente è salita al 100% delle azioni anche di Sisterhood, una società che si occupa di campagne pubblicitarie e ha comprato anche alcune quote della sorella Valentina Ferragni. Il manager della Ferragni Fabio Maria Damato ha anticipato al Sole 24 Ore che la quota d’interesse di Fenice dovrebbe arrivare presto a 71 milioni d Tbc Crew a 19 milioni, calcolando un guadagno netto di quasi 9 milioni all’anno.