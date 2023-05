Bannata la ragazzina di 11 anni che ha criticato Chiara Ferragni: ‘Mi ha delusa’

La domanda di una 11enne, appassionata di equitazione, alla influencer di moda Chiara Ferragni ha provocato conseguenze impensabili per la ragazzina che è stata bloccata su Instagram e il suo account è stato cancellato. La domanda che era stata posta alla moglie di Fedez era semplicemente quale messaggio volesse comunicare con la foto pubblicata sui social in intimo davanti allo specchio.

Cancellata da Instagram per la domanda alla Ferragni

Questa richiesta è costata alla 11enne non solo la cancellazione dal social, ma anche l’appellativo: ‘la ragazzina che ha sfidato Chiara Ferragni’. Ma la giovane volva sapere, capire quale fosse la finalità di quel tipo di fotografie, d’altro canto autorizzata dai genitori e sotto la supervisione della mamma, utilizza Instagram per seguire i suoi influencer preferiti, cantanti, personaggi famosi che possono piacere a una ragazza della sua età.

Il post che è costato alla 11enne la cancellazione

La verità è che quello che aveva da dire alla Ferragni, la cavallerizza, lo ha espresso a chiare lettere in quel post: ‘Boh, io ho 11 anni, quasi 12, e se vedo ragazzine di 15 anni che si fanno ste foto penso sinceramente che siano inadeguate, a maggior ragione che senso ha che le faccia tu? Cioè a aprte che in questa foto non fai vedere vestiti o costumi da bagno, ma te stessa praticamente nuda. Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dovremmo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare. Compro tante cose tue, quaderni, costumi da bagno e vestiti, mi piacciono molto, ma ultimamente trovo che tante foto sono diventate volgari e danni messaggi sbagliati. Non c’è un senso in questa foto. Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette, ho una bella mamma, ma se mettesse una foto così mi sentirei malissimo, penserei che mi devo vergognare del suo comportamento non ne sarei per niente fiera. So che non leggerai le parole di una ragazzina, però la Vitto avrà la mia età e queste sono foto che restano per sempre su internet, non penso sia una cosa di cui andare fiera, far vedere il culo così. Scusa, ma questo è il mio pensiero’.

La risposta della Ferragni non convince la ragazzina

La Ferragni avrebbe anche risposto alla ragazzina evidenziando che vuole puntare all’accettazione del proprio corpo. Ma il chiarimento non ha convinto la giovane amante di cavalli che ha precisato: ‘Io stimo Chiara Ferragni. Ho il suo astuccio, tante penne, le gomme, le felpe, l’accappatoio e il pigiama. Però quella foto non mi è piaciuta e gliel’ho scritto, non è che l’ho sfidata. Ma nemmeno la sua risposta, dopo, mi è piaciuta’.