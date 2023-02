Fedez torna su Instagram (senza Chiara Ferragni): ‘Scusate per le balbuzie’, cosa ha detto

Un silenzio eloquente quello che in questi giorni sta caratterizzando una delle coppie maggiormente discusse e seguite del web, ovvero i Ferragnez. Silenzio che il rapper Fedez ha rotto tornando a fare capolino su Instagram, piattaforma social dov’è solito comunicare con i propri fan e condividere con loro diversi momenti della sua quotidianità. Ritornato su Instagram, in questa circostanza non ha parlato della crisi con Chiara Ferragni ma ha replicato a delle accuse che gli sono arrivate in rete in merito ad una sua opera di beneficienza. Un botta e risposta normale, nulla di strano da obiettare se non fosse che il rapper si è presentato in video con un’insolita balbuzie che ha allarmato i fan. Preoccupati, quest’ultimi si chiedono cosa stia accadendo al cantante.

Le parole di Fedez sulla sua balbuzie

‘Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo. Ci metto un po’ di tempo per formulare una frase‘ queste le parole del cantante ai suoi beniamini. Il rapper era riapparso sui social già due giorni fa durante una diretta su YouTube effettuata per presentare il suo nuovo podcast sull’educazione finanziaria ed intitolato: Wolf, Storie che contano. In questa circostanza, il cantante è apparso piuttosto provato e stanco, balbettava e la voce quasi spariva. Lo stesso Fedez poi si è scusato con il pubblico alla fine del video: ‘Spero di non balbettare come oggi perché mi è partita una balbuzie incredibile’. Un certo grado di apprensione non manca adesso di coinvolgere i fan che non riescono a capire cosa stia succedendo al cantante. In merito, gli interrogativi non mancano: ‘Ma che ha Fedez alla bocca?’ ‘È l’audio o sta per piangere’? Tante le domande che in questo momento si stanno ponendo i suoi beniamini e che, almeno per ora, non trovano una risposta.