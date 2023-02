Bacio a Sanremo tra Fedez e Rosa Chemical: ‘Il reato non esiste’

Il bacio, diventato ormai un classic topic di questo trascorso Sanremo 2023, tra Fedez e Rosa Chemical, ha infiammato letteralmente tutti i tabloid e stava per passare anche per le aule del tribunale. Certo un effetto lo ha avuto: quello di rubare completamente la scena alla Ferragni che da due mesi stava preparando il ”suo” Festival, fin quando il marito, prestandosi, non ha mandato tutto all’aria in un sol colpo.

Ferragni e Fedez si separano? Lei si toglie la fede, ultime news sui Ferragnez

Il bacio a Sanremo 2023 tra Fedez e Rosa Chemical

Le critiche non sono mancate. E pare che sia stato proprio questo rinomato ”bacio” a mettere in crisi la coppia di influencer, al punto che Fedez non pubblica più storie da giorni ormai, e nella sua ultima diretta Youtube, per presentare il suo nuovo podcast, sembrava davvero molto provato. Ma ovviamente, si tratta di gossip, interpretazioni, che al momento non hanno nessuna conferma, se non qualche presentimento da parte dei fan che conoscono bene le vicende tra i due.

L’accusa di atti osceni e l’archiviazione della Procura

Ad ogni modo, niente tribunale. Perché il bacio che si è preso l’intera scena del Festival di Sanremo 2023 rimarrà solamente una parte dell’esibizione sanremese. La procura di Imperia, di fatto, ha chiesto l’archiviazione dell’esposto presentato dall’associazione Pro Vita nei confronti di Fedez e di Rosa Chemical. L’esposto in questione, nel dettaglio, puntava il dito direttamente sull’artista, evocando a gran voce il reato di atti osceni in luogo pubblico. Il bacio da una parte, e le simulazioni di un rapporto sessuale dall’altra: pochi minuti, un’enorme risonanza mediatica. Tipico del Festival no? Una porzione importante della nostra scena politica, intanto, aveva chiesto anche la testa dei vertici Rai. Ma ritornando a noi, ecco che il caso del famoso ”bacio” viene archiviato: per i magistrati di Imperia, il fatto non sussiste.

L’associazione Pro Vita: ”Vergogna, disagio e repulsione”

Dall’associazione ”inquirente” dicevano: “Hanno tenuto un comportamento di una gravità inaudita in diretta tv che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale“. L’associazione onlus, nata per promuovere la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, insomma, gridava a gran voce al reato che, come detto, non sussiste e quindi dovranno mettersi l’anima in pace, almeno in questo caso.