Fedez balbetta durante la diretta: i fan si preoccupano, come sta e cosa è successo con Chiara Ferragni

Se da un parte preoccupa lo stato di salute della coppia più digital di sempre, quella formata da Chiara Ferragni e il rapper Fedez, dall’altra, ora, i fans sono preoccupati proprio dallo stato di salute di Fedez stesso, ai quali non è sfuggito, durante il suo nuovo podcast, il fatto che il rapper non sia proprio in gran forma.

Perché Rosa Chemical si chiama così e cosa è successo con Fedez: ultime news

Fedez e Ferragni in crisi: il rapper vacilla e i fan si preoccupano

La coppia vacilla, questo sembra essere un dato di fatto, dal momento che i due sembrano lanciarsi dei messaggi molto in sordina attraverso i canali social, e le stories in particolare. Il motivo? Bisogna fare qualche passo indietro, e ritornare alla finale del Festival di Sanremo 2023, quando proprio nelle ultime ore del format, Fedez si è abbandonato ad un lungo bacio con Rosa Chemical, il quale non ha disdegnato neppure di ammettere la sua attrazione, in un certo senso. Ed ecco che mesi e mesi di preparazione da parte di Chiara Ferragni, per monopolizzare completamente la scena del Festival, si sono sbriciolati come niente davanti all’accaduto. Fedez è riuscito a sottrarle quasi completamente la scena, facendo dimenticare velocemente quella scritta ”Pensati libera”, tra l’altro oggetto di molte ironie sui social, ma non solo.

Cosa è successo durante la diretta del suo nuovo podcast

Ad ogni modo, il rapper ha lanciato in diretta YouTube Wolf – Storie che contano, un nuovo podcast sull’educazione finanziaria. Tuttavia, come anticipato, durante il lancio del nuovo format, ai fan non è sfuggito un particolare importante: Fedez non sembrava essere proprio in forma. Durante la sua presentazione, infatti, il rapper è apparso “agitato, stressato e balbettante”, come ha sottolineato un utente sul social. Il tutto mentre nella sua diretta spiegava: ”“Ho sempre pensato di avere un podcast verticale di educazione finanziaria, siccome mi reputo un discreto imprenditore, per portare la mia esperienza e quella di terzi”. Ma non era moglie colei che effettivamente sa come fare imprenditoria? Non era lei l’imprenditrice digital per antonomasia? Un’altra presa di territorio? Inoltre, il suo balbettare continuo non gli ha dato tregua, e il rapper ha dovuto continuare a bere acqua, nervosamente: “Spero, nel podcast, di non balbettare come oggi, perché mi è presa una balbuzie incredibile”, ha detto.

Il nuovo podcast ”Wolf” di Fedez

Volendo spendere qualche riga sul suo nuovo podcast, possiamo dire che nel parlare del suo nuovo ”Wolf”, Fedez ha spiegato che il podcast funge come un vero e proprio servizio di “educazione finanziaria”, che vuole essere accessibile a tutti, con l’obiettivo di rendere le tematiche economico-finanziarie attuali comprensibili ad un vasto pubblico.