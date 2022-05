Zi Faamelu, chi è la cantante trans ucraina: foto, Instagram, la storia, la fuga dalla guerra e Vladimir Luxuria

Torna l’appuntamento del sabato con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti, oltre al campione di calcio ucraino Andriy Shevchenko, anche la cantante Zi Faamelu, che è dovuta fuggire dalla guerra. E che racconterà la sua storia con Vladimir Luxuria, anche lei in studio da Silvia Toffanin.

Dalle origini alla fuga dall’Ucraina della cantante Zi Faamelu

Zi Faamelu è una nota cantante in Ucraina, proprio lì dove da mesi i cittadini devono fare i conti con la guerra. E i continui e violenti attacchi di Vladimir Putini. Lei è una transgender, che ha lasciato il suo paese d’origine e ha deciso di raccontare la sua storia in occasione del Lovers Film Festival, diretto proprio da Vladimir Luxuria. Una storia fatta di diritti negati nella terra in cui è nata, oggi martoriata dalle bombe.

Di lei sappiamo che ha esordito a 17 anni nel mondo dello spettacolo, ha pubblicato diverse canzoni e ha preso parte a tournée di successo, addirittura anche in Cina. Nel 2014, quando aveva 24 anni, si è dichiarata transgender, poi ha partecipato alla versione ucraina di The Voice. E, recentemente, è dovuta scappare, come tanti, dall’Ucraina, da Kiev, città dove viveva.

Il racconto

“Quando ho cercato di scappare – ha spiegato la cantante ai microfoni di Vladimir Luxuria – essendo un personaggio pubblico mi hanno riconosciuta e mi hanno bloccata al primo checkpoint. In Ucraina una donna trans è un uomo. Volevano che io combattessi come un uomo per il Paese. Non ci sono diritti per le donne trans. Veniamo considerati come scherzi dell’umanità, ma comunque uomini”. Con lo scoppio della guerra, infatti, la situazione per le donne trans è diventata ancora più difficile, insostenibile, in un paese dove l’omofobia e la transfobia sembrano essere ben radicate. La cantante è stata costretta a lasciare la sua terra, ma ora anche da lontano sta continuando a combattere. E non con in mano un fucile, ma con la parola, con il suo racconto. Con la speranza che cambi qualcosa.

Instagram: Zi Faamelu punta sui social

La cantante ha un profilo Instagram e con l’account @zifaamelu vanta oltre 16 mila followers.