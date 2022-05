A che ora gioca Fognini: orario e dove vedere in Tv il match contro Thiem

Entrano finalmente nel vivo gli Internazionali BNL d’Italia 2022 e oggi, secondo giorno di gare per il tabellone principale, sono diversi gli italiani scesi in campo. Mentre scriviamo in questo momento Lorenzo Sonego sta affrontando Shapovalov mentre la Trevisan (WTA) è uscita sconfitta dal match contro la Zhang (64,62). Ma gli occhi sono tutti puntati per stasera quando farà il suo esordio Fabio Fognini.

Orario Fognini contro Thiem agli Internazionali di Roma

Nel tabellone l’atleta azzurro è stato sorteggiato con Dominic Thiem, attualmente numero 162 del ranking mondiale. L’italiano, 34 anni, posizione numero 56 ATP, scenderà in campo non prima delle ore 19.00 di oggi, lunedì 9 maggio 2022. Lo stadio dove si disputerà il match è il Centrale.

Dove vedere la partita in chiaro in Tv e in streaming

La partita sarà trasmessa su Sky e in streaming sulla piattaforma dedicata Sky Go. L’incontro sarà visible anche per gli abbonati Now Tv. Ma anche chi non è abbonato Sky potrà vedere l’incontro: anche Mediaset infatti sul Canale 20 trasmetterà la partita in diretta.

Leggi anche: Internazionali di tennis 2022 a Roma: date, costo biglietti e come vederli in tv

I risultati di oggi 9 maggio 2022

Tra gli incontri già conclusi in questo secondo giorno di gare menzioniamo la sconfitta di Cobolli contro l’americano Brooksby (63,64). Sempre nel maschile avanti Wawrinka che ha avuto la meglio, seppur con qualche grattacapo, di Opelka (36, 75, 62). Nel femminile passa la Azarenka contro la Golubic, mentre nel doppio, sempre femminile, è finito il torneo per la coppia azzurra Giovine-Grymalska sconfitte dal duo Alexandrova-Danilina.

Partite Internazionali di Roma oggi lunedì

Questo invece il programma completo degli incontri di oggi. Ricordiamo che, oltre a Fognini, sempre stasera scenderà in campo anche l’azzurra Camila Giorgi. Alla Grand Stand Arena invece Busta affronterà l’argentino Delbonis.

Orario Camila Giorgi contro Tomljanovic e dove vederla in tv

L’italiana sarà protagonista sempre sul Centrale al termine della partita di Fognini. Il programma ufficiale riporta l’inizio del match tra la Giorgi e l’austriaca Tomljanovic non prima delle 20.30. Diretta Tv sempre sui canali Sky Sport.

Tabellone aggiornato Internazionali BNL d’Italia maschile

(In aggiornamento) Questo intanto il tabellone aggiornato dopo i primi incontri. Djokovic, Nadal, Ruud, Rublev, Tsitsipas e Zverev sono alcuni degli atleti che accedono di diritto al secondo turno. Secondo turno che vede già i primi accoppiamenti: