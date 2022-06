Atp Eastbourne 2022: dove vederlo in diretta tv e streaming, orari, tabellone e programma completo

Ultimo appuntamento su erba prima di Wimbledon con il torneo maschile ATP 250 Rothesay International di Eastbourne, che prenderà il via oggi e si concluderà sabato 25 giugno. Ma dove vederlo? E a che ora?

Gli orari dell’ATP Eastbourne su Sky

Dopo il Queen’s di Londra, che è stato vinto dall’italiano Matteo Berrettini, è tutto pronto per l’ATP 250 dell’East Sussex, che andrà in onda su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su Now, con le telecronache affidate a Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi e Fabio Tavelli.

La programmazione completa

Ecco, di seguito, la programmazione completa e tutti gli orari per restare aggiornati:

Lunedì 20 giugno

Dalle 12 alle 18.30 – prima giornata Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Martedì 21 giugno

Dalle 12 alle 18.30 – seconda giornata Sky Sport Tennis

Dalle 15 alle 18.30 – seconda giornata Sky Sport Uno

Mercoledì 22 giugno

Dalle 12 alle 18.30 ottavi di finale Sky Sport Tennis

Dalle 15 alle 18.30 ottavi di finale Sky Sport Uno

Giovedì 23 giugno

Dalle 12 quarti di finale Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Venerdì 24 giugno

Ore 15 prima semifinale Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 17 seconda semifinale Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Sabato 25 giugno

Ore 15.30 finale – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Sinner e Sonego al torneo

Sinner e Lorenzo Sonego: sono loro due gli italiani nel main draw di Eastbourne. I riflettori saranno puntati su Sinner, testa di serie numero 2 del torneo, che debutterà contro il vincente del match tra Cerundolo e Paul. Ma anche su Sonego, al terzo torneo stagionale su erba che esordirà contro l’australiano James Duckworth.

Il tabellone

A Eastbourne il primo favorito sarà Cameron Norrie, che viene fuori da una brutta esperienza al Queen’s, dove è stato eliminato al primo turno. Norrie, così come Sinner, Fritz e Schawartzman (n.4) accede direttamente al secondo turno. In tabellone anche Alex De Minaur e Holger Rune.