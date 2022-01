Berrettini-Nadal, data e orario della semifinale degli Australian Open 2022: diretta tv e dove guardare la partita di tennis

Non ce n’è per nessuno. L’azzurro Matteo Berrettini ha battuto il francese Gael Monfils, numero 17 del tabellone, ai quarti di finale e ora è pronto per la semifinale degli Australian Open 2022 contro lo spagnolo Nadal. Nei quarti il 25enne romano, n.7 del ranking e del seeding, si è aggiudicato una battaglia durata 3 ore e 52 minuti, ma per lui si sono aperte le ‘porte’ della semifinale, con il sogno che continua.

Berrettini-Nadal: a che ora c’è la semifinale degli Australian Open 2022

Berrettini affronterà Nadal in semifinale agli Australian Open 2022 e lo farà domani, venerdì 28 gennaio 2022. Giocheranno alle 4.30 (ora italiano) e il campo di gioco è quello del Rod Lover Arena: pronti a fare il tifo per l’azzurro?

Dove vedere la semifinale degli Australian Open tra Berrettini e Nadal?

La partita di tennis, che si disputerà venerdì 28 gennaio 2022, sarà disponibile sui canali EuroSport (210 e 211 di Sky), mentre in live streaming si potrà seguire sulle piattaforme Eurosport Player, Discoveryù, Sky Go e Dazn.