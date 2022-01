Berrettini-Nadal, data e orario: quando e dove vedere in diretta tv e streaming la semifinale degli Australian Open 2022

E’ riuscito a battere francese Gael Monfils, numero 17 del tabellone, ai quarti di finale e ora Matteo Berrettini, orgoglio italiano, è pronto per la semifinale degli Australian Open. Questa volta se la dovrà vedere con lo spagnolo Nadal. Ma quando ci sarà la partita? E dove seguirla in diretta tv e streaming?

Berrettini-Nadal semifinale degli Australian Open: ecco quando e dove vedere la diretta

Il tennista azzurro Berrettini affronterà lo spagnolo Rafa Nadal nella semifinale degli Australian Open e la partita ci sarà venerdì 28 gennaio, in mattinata. Si inizierà alle 4.30 (orario italiano) e il campo di gioco è quello del Rod Laver Arena di Melbourne.

Dove vedere la semifinale tra Berrettini e Nadal?

La partita, l’attesa semifinale tra l’italiano Berrettini e lo spagnolo Nadal, verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su EuroSport Player, Discovery+, DAZN e Sky Go.