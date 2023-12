Bologna-Roma: dove vedere la partita in tv o diretta streaming, orario e formazioni

E’ in programma oggi, domenica 17 dicembre 2023 alle ore 18.00, la partita Bologna-Roma. Il match, valido per la sedicesima giornata del campionato di calcio di Serie A, si giocherà allo stadioRenato Dall’Ara di Bologna.



Dirigerà la gara il sig. Marco Guida della sezione Aia di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio. Quarto ufficiale il sig. Simone Sozza di Milano. Al VAR ci sarà Chiffi, con Longo S. AVAR.

Bologna-Roma, dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita Bologna-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky), attivabile insieme a tutti gli altri canali Zona DAZN pagando un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.

Come arrivano le due squadre al match

Nelle ultime cinque partite di Serie A tra Bologna e Roma sono state realizzate appena tre reti in totale: due 0-0, due vittorie per i giallorossi 1-0, un successo per gli emiliani 1-0.

Il Bologna non va a bersaglio contro la Roma in Serie A da 325 minuti di gioco (rete di Svanberg al 35’ nell’1-0 al Dall’Ara dell’1 dicembre 2021): si tratta della striscia aperta senza gol più lunga in termini di minuti contro un’avversaria attualmente nel massimo campionato. Roma molto altalenante in trasferta finora: nelle sette gare giocate fuori casa in questo campionato, non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (nell’ultima successo per 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo).

Le probabili formazioni di Bologna-Roma

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; Karsdorp; Cristante, Paredes, Spinazzola; Renato Sanches, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho