Bonus gol Osimhen: ecco cosa c’è nel contratto e cosa significa

È letteralmente ad un passo o, sarebbe meglio dire ad un gol, dallo sboccare il primo dei bonus presenti nel suo contratto. Stiamo parlando del centravanti nigeriano Victor Osimhen: diciannove le sue reti, un ottimo risultato se si pensa che ha anche saltato un mese di questa stagione. Inoltre, se poi consideriamo che siamo solamente a febbraio, i suoi numeri appaiono ancora più incredibili.

Roma-Genoa all’Olimpico, stasera la partita di Coppa Italia: orario, dove vederla e qual è il piano dei trasporti

Le clausole del contratto del centravanti Victor Osimhen

Il Napoli nel contratto di Osimhen ha inserito anche un bonus gol che in questa stagione potrebbe portare dei buoni incassi all’atleta. Va detto che le clausole presenti nel contratto del centravanti sono due e riguardano i bonus gol. Numeri alla mano, si tratta di una cifra di 130mila euro al raggiungimento di 20 gol in stagione. Se invece la quota dei gol dovesse arrivare a 25, si aggiungerebbero altri 130mila euro. Dunque, il bonus procede da 5 reti in 5 reti. Al momento Victor Osimhen è alla ragguardevole quota di 19 gol e non ha intenzione di fermarsi anche se pare non considerare molto i bonus pocanzi descritti. Infatti, nonostante la presenza di tale clausole nel contratto, il centravanti non ha mai chiesto ai suoi compagni di tirare un rigore.

Lo sblocco della prima clausola contrattuale

Ora dunque, Osimhen si trova ad un gol soltanto dal bonus di 130mila che, come visto, scatterà dal 20esimo gol in poi. In procinto di sbloccare la prima clausola contrattuale, emblematiche le parole de Il Corriere dello Sport: ‘Il ciclone Osimhen non ama tuffarsi in imprese semplici, ha deciso che conviene stupire ad oltranza e lasciare il segno del proprio talento ingovernabile: nove reti nelle ultime giornate rappresentano un primato e lo rendono persino unico sistemandolo al di là del pipita, l’avvicinano pure al bonus di 130.150,00 che scatterà al ventesimo gol (ormai gliene manca uno) e che potrebbe essere bissato, superando la soglia delle venticinque reti’.